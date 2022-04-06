📣106 TL'ye kadar günlük harçlık hesaplarda! 📌İŞKUR mesleki eğitim kursları ile hem iş öğrenip hem para kazanabilirsiniz! 👉Katılım şartları ise...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) binlerce kişiyi iş sahibi yapmaya devam ediyor ve istihdama büyük katkı sağlıyor. Mesleki eğitim kursları ile bir yandan iş öğrenirken bir yandan günlğk harçlık almak mümkün oluyor ve bu eğitimlere olan ilgi gitgide artıyor. 15-60 yaş arası kişilerin başvuru yapabileceği bu süreçte şartların neler olduğu merak edilerek araştırılanlar arasında yer alıyor. İŞKUR meslek edinme kurslarına isteğe bağlı sigortalılar, sosyal yardım, engelli maaşı, dul ve yetim aylığı alanlar da katılım sağlayabiliyor. İŞKUR tarafından 106 TL'ye kadar günlük harçlık hesaplara yatırılıyor. İşte ayrıntılar!

Giriş Tarihi: 06.04.2022 12:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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