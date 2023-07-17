10 yıl primle erken emekli olabilirsiniz! 10-12.5-15 yıl formülü devreye girdi! 3600 kısmi emeklilik detayı, prim indirimi, sigorta, yaş şartı...

10 YIL PRİMLE EMEKLİ OLMANIN ŞARTLARI!

Kısmi emeklilik imkanıyla birlikte, en az 10 yıl prim ödeyenler emeklilik hakkı elde edebiliyor. Bu durum için ilk şart, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olmak. İkinci şart ise Sosyal Sigortalar Kurumu'na (SSK) bağlı olmaktır. Ayrıca, 3600 prim günü (10 yıl) ve kadınlar için 50, erkekler için 55 yaşını tamamlamak gerekmektedir. Emekli aylığı, bu üç şartın en son gerçekleştiği tarihe göre belirlenen emeklilik yaşı doldurulduğunda başlar.