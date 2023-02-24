24 Şubat 2023, Cuma
10 bin TL deprem yardımı kimler alabilir, başvuru şartları neler? AFAD 10.000 bin TL Hane başı destek sorgulama ekranı!
Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem, ülkemizi derinden sarstı. Depremzedelerin yaralarının sarılması için tüm imkanlar sağlanırken, AFAD, 10 bin lira tutarındaki Hane Başı Destek Ödemelerinin başladığını duyurdu. Başvuruda bulunan vatandaşlarımız, ödemelerinin yatıp yatmadığını, nereden öğrenilebileceğini sorguluyor. Peki, AFAD deprem yardımı ödemesi yattı mı? İşte 10 bin TL deprem yardımı nasıl alınır, şartları neler? İşte, konuya dair merak edilenler...
Giriş Tarihi: 24.02.2023 13:28 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 13:28
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