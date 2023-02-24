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Haberler Galeri 10 bin TL deprem yardımı kimler alabilir, başvuru şartları neler? AFAD 10.000 bin TL Hane başı destek sorgulama ekranı!

10 bin TL deprem yardımı kimler alabilir, başvuru şartları neler? AFAD 10.000 bin TL Hane başı destek sorgulama ekranı!

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem, ülkemizi derinden sarstı. Depremzedelerin yaralarının sarılması için tüm imkanlar sağlanırken, AFAD, 10 bin lira tutarındaki Hane Başı Destek Ödemelerinin başladığını duyurdu. Başvuruda bulunan vatandaşlarımız, ödemelerinin yatıp yatmadığını, nereden öğrenilebileceğini sorguluyor. Peki, AFAD deprem yardımı ödemesi yattı mı? İşte 10 bin TL deprem yardımı nasıl alınır, şartları neler? İşte, konuya dair merak edilenler...

Giriş Tarihi: 24.02.2023 13:28 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 13:28
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10 bin TL deprem yardımı kimler alabilir, başvuru şartları neler? AFAD 10.000 bin TL NAKDİ DESTEK sorgulama ekranı!

"10 bin TL deprem yardımı nasıl alınır?" sorusu depremzede vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından depremzedelere yapılacak yardımlar açıklandı. Başkan Erdoğan tarafından kira ve taşınma yardımları dışında depremzedelere 10 bin TL deprem yardımı ödemesi yapılacağını duyurmuştu. Peki, 10 bin TL deprem yardımı başvuru şartları neler? İşte, detaylar...

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10 bin TL deprem yardımı kimler alabilir, başvuru şartları neler? AFAD 10.000 bin TL NAKDİ DESTEK sorgulama ekranı!

HANE BAŞI DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?

10 bin lira tutarındaki 'Hane Başı Destek Ödemeleri' 15 Şubat'ta başladı. Ödemelerin AFAD, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Vatandaşlık Genel Müdürlüğü, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü iş birliği ile kesinleşmiş hasar tespit verileri üzerinden alınan ikametgah verisi dikkate alınarak gerçekleştirildiği kaydedildi.

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10 bin TL deprem yardımı kimler alabilir, başvuru şartları neler? AFAD 10.000 bin TL NAKDİ DESTEK sorgulama ekranı!

Konuyla ilgili AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, hasar tespit çalışmalarının sahada devam ettiğini, çalışmalar sonuçlandıkça ödemelerin yapılacağı bildirildi. Ziraat Bankası'nda hesabı bulunanlara ödemelerin yapıldığını, hesabı bulunmayanlara da T.C kimlik numaralarıyla yapıldığını söyledi.

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10 bin TL deprem yardımı kimler alabilir, başvuru şartları neler? AFAD 10.000 bin TL NAKDİ DESTEK sorgulama ekranı!

10 BİN TL DEPREM YARDIMI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

10 bin TL yardım sorgulama TC kimlik no veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Ayrıca Ödemeler yapıldığında vatandaşlar SMS ile bilgilendiriliyor. Ödemeler için e-Devlet'ten başvuru şartı aranmazken, Hane Başı Destek Ödemeleri için vatandaşların e-Devlet hesaplarına mutlaka bu süreçte iban numaralarını eklemeleri önem arz ediyor.

Hane Başı Destek Ödeme Sonucu Sorgulama ekranı e-Devlet

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10 bin TL deprem yardımı kimler alabilir, başvuru şartları neler? AFAD 10.000 bin TL NAKDİ DESTEK sorgulama ekranı!

10 BİN LİRA DESTEK ÖDEMESİ KİMLERE YAPILIYOR?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, nakdi desteğin kimlere yapıldığını; "10 bin TL zarar gören afetzedelere hane başı destek ödememiz vardı. Destek afette yıkık acil yıkılacak, ağır, orta veya az hasarlı tespit edilen konutlara yöneliktir. Hasarsızlara yönelik değil." sözleriyle açıkladı.