HaberlerGaleri1 milyon BAĞ-KUR'luya erken emeklilik atağı! 7200-4500 prim günüyle başlangıç geriye çekilecek! Esnafa -900 günle kısmi emeklilik hesabı! Son 42 ay…
1 milyon BAĞ-KUR'luya erken emeklilik atağı! 7200-4500 prim günüyle başlangıç geriye çekilecek! Esnafa -900 günle kısmi emeklilik hesabı! Son 42 ay…
Bağ-Kur'lunun erken emeklilik için SSK prim eşitliği düzenlemesinde alt yapı tamamlandı. Meclis'e ilk gönderileceklerden olan tasarının detayları araştırılıyor. Küçük esnafa 7200 günle erken emeklilik kapıları açıldı. EYT düzenlemesinin ardından kapsam dışında kalan vatandaşlar için yeni düzenlemeler hız kesmeden devam ediyor. Peki 5 yıl erken emeklilik şartları neler? Kimleri kapsayacak?