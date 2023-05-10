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Haberler Galeri 1 milyon BAĞ-KUR'luya erken emeklilik atağı! 7200-4500 prim günüyle başlangıç geriye çekilecek! Esnafa -900 günle kısmi emeklilik hesabı! Son 42 ay…

1 milyon BAĞ-KUR'luya erken emeklilik atağı! 7200-4500 prim günüyle başlangıç geriye çekilecek! Esnafa -900 günle kısmi emeklilik hesabı! Son 42 ay…

Bağ-Kur'lunun erken emeklilik için SSK prim eşitliği düzenlemesinde alt yapı tamamlandı. Meclis'e ilk gönderileceklerden olan tasarının detayları araştırılıyor. Küçük esnafa 7200 günle erken emeklilik kapıları açıldı. EYT düzenlemesinin ardından kapsam dışında kalan vatandaşlar için yeni düzenlemeler hız kesmeden devam ediyor. Peki 5 yıl erken emeklilik şartları neler? Kimleri kapsayacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2023 14:43 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 14:43
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1 milyon BAĞ-KUR’luya erken emeklilik atağı! 7200-4500 prim günüyle başlangıç geriye çekilecek! Esnafa -900 günle kısmi emeklilik hesabı! Son 42 ay…

Bağ-Kur'luya 7200 prim günüyle erken emekliliğin kapıları açıldı. 1 milyon Bağ-Kur'luya müjdeli haberi Başkan Erdoğan vermişti. Düzenlemeye ilişkin detaylar netleşirken Meclis'e gelmesi bekleniyor. Prim eşitliği sayesinde 5 yıl daha erken emekli olacak olan esnaf 9000 yerine 7200 prim günüyle erken emekli olabilecek. Peki 5 yıl erken emeklilik şartları neler? Kimleri kapsayacak? İşte merak edilen soruların cevapları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1 milyon BAĞ-KUR’luya erken emeklilik atağı! 7200-4500 prim günüyle başlangıç geriye çekilecek! Esnafa -900 günle kısmi emeklilik hesabı! Son 42 ay…

KİMLERİ KAPSAYACAK?

Kuaför, manav, bakkal, tesisatçı, pazarcı, marangoz ve terzilerin de yer aldığı küçük esnaf 5 yıl daha az primle emekli olabilecek.

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1 milyon BAĞ-KUR’luya erken emeklilik atağı! 7200-4500 prim günüyle başlangıç geriye çekilecek! Esnafa -900 günle kısmi emeklilik hesabı! Son 42 ay…

Kendi hesabına çalışan doktor, eczacı, avukat gibi meslek grupları ile isteğe bağlı sigorta primi ödeyenlerin de kapsamda olması bekleniyor. Düzenlemenin çerçevesi yapılacak yasal düzenlemeyle çizilecek.

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1 milyon BAĞ-KUR’luya erken emeklilik atağı! 7200-4500 prim günüyle başlangıç geriye çekilecek! Esnafa -900 günle kısmi emeklilik hesabı! Son 42 ay…

PRİM GÜN ŞARTI NASIL DEĞİŞECEK?

Kısmi emeklilikte de indirim söz konusu mu? Yapılacak düzenlemeyle tam emeklilik için prim gün şartı Bağ-Kur'lu küçük esnafta 7200'e çekilecek. Küçük esnaf emeklilik için 1800 gün prim daha az prim ödeyecek.

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1 milyon BAĞ-KUR’luya erken emeklilik atağı! 7200-4500 prim günüyle başlangıç geriye çekilecek! Esnafa -900 günle kısmi emeklilik hesabı! Son 42 ay…

Bu düzenlemenin kısmi emekliliği de kapsaması gündemde. 5400 prim günüyle yaştan kısmi emekli olabilen Bağ-Kur'lularda bu sürenin 4500'e çekilmesi bekleniyor. Bu kapsamda 900 günlük bir avantaj ortaya çıkacak.