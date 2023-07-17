1 değil yarım gram altını olan dahi beklesin! Altın fiyatlarında ok fırladı! İslam Memiş aralığı verdi! Yıl sonunda...

Güvenli liman olarak görülen en önemli yatırım araçlarından biri olan altın fiyatları ile ilgili detaylar araştırılıyor. Hem yatırımcının hem de vatandaşın gözü altın fiyatlarına çevrilmiş durumda. 1 değil yarım gram altını dahi bulunanlar için beklenen haberi Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş duyurdu. Altın almak ya da bozdurmak isteyenler için kritik tarih belli oldu. İşte detayları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 17.07.2023 15:20 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 15:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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