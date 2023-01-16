0,69 KONUT KREDİ TABLOSU | 96-108-120-132-144-180 ay geri ödeme HESAPLAMA! Başvuru şartları neler? Orta Gelirli Konut Kredisine hangi evler uygun?

0,69 konut kredileri başvuruları ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. TOKİ Orta Gelirli Konut Kredisi kampanyasına başvurular 16 Ocak Pazartesi (yarın) itibarıyla başlıyor. Sıfır daireler için geçerli olacak konut kredi geri ödeme tablosu çıktı. Peki 0,69 faizle kredi veren bankalar hangileri? 1 milyon kredi çeken ne kadar geri öder? 0,69 konut kredisine hangi evler uygun? İşte konuya ilişkin detaylar...