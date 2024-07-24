YKS tercih yerleştirmesi sıralamayla mı puanla mı yapılır? Yerleştirme hangi puana göre olacak? Üniversite tercih takvimi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite adayları için heyecanlı tercih dönemi başladı. Bu yıl, özellikle yapay zeka, yapay zeka çözümleri, dijitalleşme ve büyük veri gibi alanlarda açılan yeni bölümler, adayların ilgisini çekiyor. Tercihlerin sıralamaya mı yoksa puana göre mi yapılması gerektiği konusunda ise adaylar merak içinde. 2024-YKS'de başarı sıralaması uygulamasının devam edip etmediği de en çok sorulan sorular arasında. İşte tercih sürecine dair tüm merak edilenler…

ahaber.com.tr Giriş: 24.07.2024 13:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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