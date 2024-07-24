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YKS tercih yerleştirmesi sıralamayla mı puanla mı yapılır? Yerleştirme hangi puana göre olacak? Üniversite tercih takvimi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite adayları için heyecanlı tercih dönemi başladı. Bu yıl, özellikle yapay zeka, yapay zeka çözümleri, dijitalleşme ve büyük veri gibi alanlarda açılan yeni bölümler, adayların ilgisini çekiyor. Tercihlerin sıralamaya mı yoksa puana göre mi yapılması gerektiği konusunda ise adaylar merak içinde. 2024-YKS'de başarı sıralaması uygulamasının devam edip etmediği de en çok sorulan sorular arasında. İşte tercih sürecine dair tüm merak edilenler…

ahaber.com.tr
Giriş: 24.07.2024 13:26
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YKS tercih yerleştirmesi sıralamayla mı puanla mı yapılır? Yerleştirme hangi puana göre olacak? Üniversite tercih takvimi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite adayları için heyecan verici tercih süreci başladı. Kılavuza göre, adaylar 25 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında tercihlerini yapabilecekler. Adayların ilgi ve yeteneklerine göre, aynı zamanda iş gücü piyasasını göz önünde bulundurarak tercihlerde bulunmaları büyük önem taşıyor. Peki, YKS tercihleri sıralamaya göre mi yoksa puana göre mi yapılmalı? Bu yıl da başarı sıralaması uygulaması devam ediyor mu? İşte tercih sürecine dair detaylar…

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YKS tercih yerleştirmesi sıralamayla mı puanla mı yapılır? Yerleştirme hangi puana göre olacak? Üniversite tercih takvimi

YKS tercihleri için geri sayım başladı. Üniversite adayları, hayallerindeki bölümlere yerleşebilmek için tercih listelerini oluşturmaya başladı. Peki bu yılki YKS tercihlerinde dikkat edilmesi gerekenler neler? İşte detaylar:

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YKS tercih yerleştirmesi sıralamayla mı puanla mı yapılır? Yerleştirme hangi puana göre olacak? Üniversite tercih takvimi

Sıralama Önem Kazanıyor, Geçen Yılın Verileri Yol Gösterici

YKS tercihlerinde adayların puanlarından ziyade sıralamaları daha büyük önem taşıyor. Uzmanlar, adayların geçen yılın sıralamalarını ve güncel YÖK ATLAS verilerini inceleyerek gerçekçi bir tercih listesi oluşturmaları gerektiği konusunda uyarıyor.

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YKS tercih yerleştirmesi sıralamayla mı puanla mı yapılır? Yerleştirme hangi puana göre olacak? Üniversite tercih takvimi

Tercih Listesi Nasıl Oluşturulmalı?

👉Adaylar en fazla 24 tercih yapabilecek.

👉Tercih listesinde ilk sıralarda, "puanım yetmez" endişesi olmadan, en çok istenen programlara yer verilmeli.

👉Kazanılsa bile kesinlikle gidilmek istenmeyen bir program tercih listesine yazılmamalı.

👉Tercih listesindeki programların sıralaması, adayın istek sırasına göre düzenlenmeli ve kontrol edilmeli.

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YKS tercih yerleştirmesi sıralamayla mı puanla mı yapılır? Yerleştirme hangi puana göre olacak? Üniversite tercih takvimi

Başarı Sıralaması Uygulaması Devam Ediyor

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk, Mimarlık, Mühendislik ve Öğretmenlik programları için başarı sırası şartı aranacak.