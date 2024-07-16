16 Temmuz 2024, Salı
YKS sıralama hesaplama nasıl yapılır? 2024 YKS TYT 2 yıllık bölümler ve üniversite taban puanları kaçtır?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç tarihi açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimine göre, YKS sonuçları 16 Temmuz Salı günü itibarıyla açıklandı. Bu süreçte adaylar, 2 yıllık bölümler için YKS taban puanlarını yakından takip ediyor. Peki, YKS baraj puanı var mı ve kaç?
Giriş: 16.07.2024 08:44
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