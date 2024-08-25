YKS 2024 mazeret kayıt ekranı e-Devlet | ÖSYM Üniversitelere mazeret kayıtları başladı mı, son tarih ne zaman?

Mazeret Kayıtları Ne Zaman Başlayacak?

YÖK'ün açıklamasına göre, 26 Ağustos'tan itibaren mazereti olan adaylar üniversite kayıtlarını yapabilecek. Bu düzenleme, sağlık sorunları veya diğer beklenmedik durumlar nedeniyle kayıt işlemlerini tamamlayamayan öğrenciler için büyük bir fırsat sunuyor.

Üniversite kayıtları başladığında başvuru ekranı haberimize eklenecektir.