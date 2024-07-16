YKS 150-160-165-170-180-190-200-300-350 puanla nereye gidilir? Hangi üniversiteler tercih edilir? YKS 2-4 yıllık üniversite taban/tavan puanları

YKS'de Baraj Puanı Kalktı!

Üniversite adayları için önemli bir değişiklik 2022 YKS ile birlikte hayata geçirildi. SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanan TYT puan türünde 150 puan alma şartı kaldırıldı. Yerleştirme puanlarının hesaplanmasında da TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı.