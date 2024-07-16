16 Temmuz 2024, Salı
YKS 150-160-165-170-180-190-200-300-350 puanla nereye gidilir? Hangi üniversiteler tercih edilir? YKS 2-4 yıllık üniversite taban/tavan puanları
2024 YKS sonuçlarının 16 Temmuz'da açıklanmasıyla birlikte üniversite tercih dönemi heyecanı başladı. Adaylar, 200, 220, 230, 240, 270, 290, 300, 350 ve 400 puanla hangi üniversitelere gidebileceklerini merak ediyorlar. Tercih dönemine hazırlanan öğrenciler, üniversitelerin taban ve tavan puanlarını, kontenjanlarını ve başarı sıralamalarını araştırmaya koyuldu. Her yıl değişen bu veriler, adayların doğru tercih yapmalarında kritik bir rol oynuyor. ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzu, adaylara bu süreçte rehberlik edecek.
Giriş: 16.07.2024 08:21 Güncelleme: 16.07.2024 08:45
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