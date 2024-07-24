Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü taban puanı ve sıralaması | 2024 YKS Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği BAŞARI sıralaması ve yüzdelik dilimi...

Çocuk gelişimi okumak ya da okul öncesi öğretmeni olmak isteyen gençler arama motorlarında tavan ve taban puanları araştırmaya başladı. 2024 üniversite tercihleri 25 Temmuz Çarşamba itibarıyla başlıyor. Geleceğini şekillendirmeye hazırlanan gençler arasında oldukça popüler bölümlerden biri olan okul öncesi öğretmenliği de merak konusu oldu. İşte 2024 YKS çocuk gelişimi ve okul öncesi öğretmenliği başarı sıralaması ve yüzdelik dilimi...

ahaber.com.tr Giriş: 24.07.2024 14:22 Güncelleme: 24.07.2024 14:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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