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Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü taban puanı ve sıralaması | 2024 YKS Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği BAŞARI sıralaması ve yüzdelik dilimi...

Çocuk gelişimi okumak ya da okul öncesi öğretmeni olmak isteyen gençler arama motorlarında tavan ve taban puanları araştırmaya başladı. 2024 üniversite tercihleri 25 Temmuz Çarşamba itibarıyla başlıyor. Geleceğini şekillendirmeye hazırlanan gençler arasında oldukça popüler bölümlerden biri olan okul öncesi öğretmenliği de merak konusu oldu. İşte 2024 YKS çocuk gelişimi ve okul öncesi öğretmenliği başarı sıralaması ve yüzdelik dilimi...

ahaber.com.tr
Giriş: 24.07.2024 14:22 Güncelleme: 24.07.2024 14:30
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Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü taban puanı ve sıralaması | 2024 YKS Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği BAŞARI sıralaması ve yüzdelik dilimi...

YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan sayısı, YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite adaylarının en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. 8-9 Haziran tarihlerinde üç farklı oturumda gerçekleştirilen YKS sınavına katılan binlerce öğrenci, şimdi tercih maratonuna girmiş durumda. Hedefledikleri bölümleri seçmek isteyen adaylar, başarı sıralamaları ve taban puanlar konusunda detaylı araştırmalar yaparak en doğru tercihleri belirlemeye çalışıyor. İşte bu süreçte adayların dikkat etmesi gereken kritik bilgiler…

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Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü taban puanı ve sıralaması | 2024 YKS Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği BAŞARI sıralaması ve yüzdelik dilimi...

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ VE ÇOCUK GELİŞİMİ TABAN PUANLARI 2024 BELLİ OLDU MU?

Henüz okul öncesi öğretmenliği ve çocuk gelişimi taban puanları 2024 belli olmadı. YKS tercih kılavuzu ile adaylar geçtiğimiz yılın başarı sıralamalarına göre istedikleri üniversiteleri yazacaklar.

2024 TERCİH KILAVUZUNUN KISMİ AÇIKLANAN BÖLÜMÜNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!

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Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü taban puanı ve sıralaması | 2024 YKS Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği BAŞARI sıralaması ve yüzdelik dilimi...

ÖSYM tarafından açıklanması beklenen tercih kılavuzunda, 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son aldığı puanlar yer alacak. Adaylar, tercih listelerini oluştururken geçtiğimiz yılın (2023) taban ve tavan puanlarını, sıralamalarını ve kontenjanlarını referans alabilecekler. Yükseköğretim Kurulu'nun "yokatlas.yok.gov.tr" internet sitesi üzerinden geçmiş yıllara ait bu bilgilere ulaşılabilir.

YÖK ATLAS 2 VE 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER TABAN PUANLARI 2024 İÇİN TIKLAYIN!

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Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü taban puanı ve sıralaması | 2024 YKS Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği BAŞARI sıralaması ve yüzdelik dilimi...

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ NE İŞ YAPAR?

Okul öncesi öğretmenliği, 3-6 yaş grubundaki çocukların eğitim ve gelişim süreçlerini yönlendiren kritik bir öğretmenlik dalıdır. Bu öğretmenler, çocukların sosyal, duygusal, zihinsel ve fiziksel gelişimlerini destekleyecek öğretim programları tasarlar ve bu programları hayata geçirirler. Süreç boyunca, oyun tabanlı öğrenmeyi teşvik eder, çocukların merakını ve keşif arzusunu yönlendirir ve onların özgüvenlerini geliştirmelerine yardımcı olurlar.

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Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü taban puanı ve sıralaması | 2024 YKS Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği BAŞARI sıralaması ve yüzdelik dilimi...

Okul öncesi öğretmenlerinin görevleri arasında, çocuklar için etkileşimli ve oyun temelli öğrenme ortamları oluşturmak, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına uygun ders planları hazırlamak, öğrencilerin zihinsel ve fiziksel gelişimlerini izlemek ve değerlendirmek, ebeveynlerle sürekli iletişim kurmak ve düzenli toplantılar organize etmek yer alır.