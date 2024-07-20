LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 MEB LGS sonuçları erken açıklanır mı? T.C kimlik no ile sorgulama ekranı...

LGS tercih sonucu sorgulama ekranı için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) duyurusuna çevrildi. 2024 LGS lise tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, yerleştirme başvurularını tamamlayan veli ve öğrenciler tarafından merak ediliyor. 28 Haziran itibariyle başlayan LGS tercihleri sonrası, binlerce öğrenci tercih sürecine adım attı ve sonuçların açıklanmasını dört gözle bekliyor. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, bu konu hakkında merak edilen detaylar...