20 Temmuz 2024, Cumartesi
LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 MEB LGS sonuçları erken açıklanır mı? T.C kimlik no ile sorgulama ekranı...
LGS tercihleri tamamlandı ve 2024 LGS sonuçlarına göre tercihlerde bulunan öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi sabırsızlıkla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), lise tercih ve yerleştirme takvimi yayımlandı. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, nakil süreci başlayacak.
Giriş: 20.07.2024 11:04 Güncelleme: 20.07.2024 11:04
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