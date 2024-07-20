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LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 MEB LGS sonuçları erken açıklanır mı? T.C kimlik no ile sorgulama ekranı...

LGS tercihleri tamamlandı ve 2024 LGS sonuçlarına göre tercihlerde bulunan öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi sabırsızlıkla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), lise tercih ve yerleştirme takvimi yayımlandı. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, nakil süreci başlayacak.

ahaber.com.tr
Giriş: 20.07.2024 11:04 Güncelleme: 20.07.2024 11:04
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LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 MEB LGS sonuçları erken açıklanır mı? T.C kimlik no ile sorgulama ekranı...

LGS tercih sonucu sorgulama ekranı için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) duyurusuna çevrildi. 2024 LGS lise tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, yerleştirme başvurularını tamamlayan veli ve öğrenciler tarafından merak ediliyor. 28 Haziran itibariyle başlayan LGS tercihleri sonrası, binlerce öğrenci tercih sürecine adım attı ve sonuçların açıklanmasını dört gözle bekliyor. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, bu konu hakkında merak edilen detaylar...

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LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 MEB LGS sonuçları erken açıklanır mı? T.C kimlik no ile sorgulama ekranı...

LGS Tercih Sonuçları İçin Tarih Belli Oldu!

Milyonlarca öğrenci ve ailesinin merakla beklediği LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyuruldu.

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LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 MEB LGS sonuçları erken açıklanır mı? T.C kimlik no ile sorgulama ekranı...

Sonuçlar 22 Temmuz'da!

MEB tarafından yayınlanan LGS tercih kılavuzuna göre, tercih/yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 22 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak.

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LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 MEB LGS sonuçları erken açıklanır mı? T.C kimlik no ile sorgulama ekranı...

LGS Tercih ve Yerleştirme Takvimi

LGS tercih ve yerleştirme süreci kapsamında önemli tarihler şöyle:

28 Haziran 2024: Merkezi Sınav Puanlarının ve Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı

28 Haziran - 16 Temmuz 2024: Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri, Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okulların İşlemleri ve Kayıtlarının Tamamlanması

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LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 MEB LGS sonuçları erken açıklanır mı? T.C kimlik no ile sorgulama ekranı...

28 Haziran - 17 Temmuz 2024: Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması

22 Temmuz 2024: Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi

22 - 26 Temmuz 2024: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması