LGS 2. tercih TARİHLERİ 2024 | Lise ek yerleştirme ne zaman, nasıl yapılacak? MEB LGS boş kontenjanlar ve nakil tarihleri 2024!

LGS 2. tercih tarihleri, ilk tercih döneminin sona ermesiyle birlikte öğrenciler ve veliler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. 17 Haziran itibarıyla ilk tercihler tamamlandıktan sonra herhangi bir okula yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için ikinci bir şans tanınacak. Peki, LGS 2. tercihleri ne zaman yapılacak? İşte, 2024 LGS ek yerleştirme ve 2. tercih tarihleri hakkında merak edilen tüm detaylar...