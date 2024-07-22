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LGS 2. tercih TARİHLERİ 2024 | Lise ek yerleştirme ne zaman, nasıl yapılacak? MEB LGS boş kontenjanlar ve nakil tarihleri 2024!

LGS 2. tercih tarihleri, ilk tercih döneminin sona ermesiyle birlikte öğrenciler ve veliler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. 17 Haziran itibarıyla ilk tercihler tamamlandıktan sonra herhangi bir okula yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için ikinci bir şans tanınacak. Peki, LGS 2. tercihleri ne zaman yapılacak? İşte, 2024 LGS ek yerleştirme ve 2. tercih tarihleri hakkında merak edilen tüm detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 22.07.2024 06:40 Güncelleme: 22.07.2024 06:43
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LGS 2. tercih TARİHLERİ 2024 | Lise ek yerleştirme ne zaman, nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 2 Haziran'da gerçekleştirildi. Sonuçların 28 Haziran'da açıklanmasının ardından, tercihler aynı gün alınmaya başlandı. İlk tercih döneminin sona ermesiyle, herhangi bir okula yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için gözler LGS 2. tercih dönemine çevrildi. Peki, LGS 2. tercihler ne zaman yapılacak?

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LGS 2. tercih TARİHLERİ 2024 | Lise ek yerleştirme ne zaman, nasıl yapılacak?

Milyonlarca öğrenci ve ailesinin merakla beklediği LGS tercih sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tercih sonuçlarının 22 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacağını duyurdu.

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LGS 2. tercih TARİHLERİ 2024 | Lise ek yerleştirme ne zaman, nasıl yapılacak?

Tercihler Sona Erdi, Sonuçlar Bekleniyor

28 Haziran'da başlayan LGS tercih başvuruları 17 Temmuz itibarıyla sona erdi. Öğrenciler, tercih ettikleri liselere yerleşmek için heyecanla bekleyişe geçti. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 22 Temmuz 2024 tarihinde "https://www.meb.gov.tr/" adresinden ilan edilecek.

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LGS 2. tercih TARİHLERİ 2024 | Lise ek yerleştirme ne zaman, nasıl yapılacak?

LGS 2. Tercihler Ne Zaman?

Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, boş kalan kontenjanlar için 2. nakil dönemi başlayacak. LGS 2. tercih tarihleri 29 Temmuz-2 Ağustos 2024 olarak belirlendi. Öğrenciler, bu tarihler arasında 2. tercihlerini yapabilecekler.

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LGS 2. tercih TARİHLERİ 2024 | Lise ek yerleştirme ne zaman, nasıl yapılacak?

LGS Tercih ve Yerleştirme Takvimi

LGS tercih ve yerleştirme süreci kapsamında önemli tarihler şöyle:

28 Haziran 2024: Merkezi Sınav Puanlarının ve Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı

28 Haziran - 16 Temmuz 2024: Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri, Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okulların İşlemleri ve Kayıtlarının Tamamlanması

28 Haziran - 17 Temmuz 2024: Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması