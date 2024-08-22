22 Ağustos 2024, Perşembe
KPSS sınav sonuç sorgulama 2024 | ÖSYM KPSS Lisans sonuçları açıklandı mı? KPSS GA-GY, Eğitim Bilimleri...
KPSS sonuçları için geri sayım başladı. Temmuz ayında gerçekleştirilen KPSS Lisans sınavlarının sonuçları, binlerce aday tarafından merakla bekleniyor. ÖSYM'nin sonuç ekranına kilitlenen adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi ve sorgulama işlemlerini öğrenmek istiyor. İşte, ÖSYM sınav takvimine göre KPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair detaylar.
Giriş Tarihi: 22.08.2024 13:25 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 13:25