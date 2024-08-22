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Haberler Galeri KPSS sınav sonuç sorgulama 2024 | ÖSYM KPSS Lisans sonuçları açıklandı mı? KPSS GA-GY, Eğitim Bilimleri...

KPSS sınav sonuç sorgulama 2024 | ÖSYM KPSS Lisans sonuçları açıklandı mı? KPSS GA-GY, Eğitim Bilimleri...

KPSS sonuçları için geri sayım başladı. Temmuz ayında gerçekleştirilen KPSS Lisans sınavlarının sonuçları, binlerce aday tarafından merakla bekleniyor. ÖSYM'nin sonuç ekranına kilitlenen adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi ve sorgulama işlemlerini öğrenmek istiyor. İşte, ÖSYM sınav takvimine göre KPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair detaylar.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.08.2024 13:25 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 13:25
KPSS sınav sonuç sorgulama 2024 | ÖSYM KPSS Lisans sonuçları açıklandı mı? KPSS GA-GY, Eğitim Bilimleri...

KPSS Lisans sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Temmuz ayında gerçekleştirilen Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavlarının sonuçları, ÖSYM tarafından açıklanmak üzere. Adaylar, KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih ve saat hakkında bilgi almak için ÖSYM'nin resmi duyurularını takip ediyor. Peki KPSS Lisans sonuçları açıklandı mı?

KPSS sınav sonuç sorgulama 2024 | ÖSYM KPSS Lisans sonuçları açıklandı mı? KPSS GA-GY, Eğitim Bilimleri...

KPSS 2024 Lisans Sınavı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

KPSS 2024 Lisans sınavlarının sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM'nin takvimine göre, Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavlarının sonuçları 23 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.

KPSS sınav sonuç sorgulama 2024 | ÖSYM KPSS Lisans sonuçları açıklandı mı? KPSS GA-GY, Eğitim Bilimleri...

Ancak, sonuçların açıklanma saati henüz belirlenmedi. Adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağına dair detaylı bilgilere ÖSYM'nin resmi duyurularından ulaşabilecekler.

KPSS sınav sonuç sorgulama 2024 | ÖSYM KPSS Lisans sonuçları açıklandı mı? KPSS GA-GY, Eğitim Bilimleri...

KPSS Sonuçları Nasıl Görüntülenir?

KPSS sonuçları açıklandıktan sonra, adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç görüntüleme ekranından öğrenebilirler. Sonuçları görüntülemek için, adayların T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sisteme giriş yapmaları gerekecek. Bu adımları takip ederek, KPSS sonuçlarına kolayca erişim sağlanabilecek.

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KPSS sınav sonuç sorgulama 2024 | ÖSYM KPSS Lisans sonuçları açıklandı mı? KPSS GA-GY, Eğitim Bilimleri...

KPSS Sınav Tarihleri

2024 yılı KPSS sınavlarının diğer tarihleri de belli oldu:

KPSS Ön Lisans Sınavı 1 Eylül 2024 tarihinde yapılacak.
KPSS Ortaöğretim Sınavı 15 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül 2024'te düzenlenecek.