KPSS ÖABT 1. ve 2. OTURUM SÜRELERİ 2024 | KPSS ÖABT ne zaman, saat kaçta başlayıp bitecek? Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen 2024 sınav takvimi doğrultusunda, KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) yarın yapılacak. Sınava bir gün kala, adaylar sınavın detaylarını öğrenmek için yoğun bir araştırma içerisine girdiler. KPSS ÖABT'nin hangi tarihte, hangi saatte yapılacağı ve sınav giriş belgeleriyle ilgili tüm ayrıntılar adaylar tarafından merak ediliyor. İşte sınava dair tüm bilinmesi gerekenler...