KPSS Lisans sınavı 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? KPSS Lisans GY-GK, Eğitim Bilimleri puan hesaplama 2024 nasıl yapılır?

Bu yıl binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilecek Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), lisans eğitimi alan ve memur olmak isteyen adayların heyecanla beklediği bir sınav. 14 Temmuz Pazar günü saat 10.15'te yapılacak ilk oturumla birlikte, adaylar araştırmalarını hızlandırdı. Özellikle "KPSS'de yanlışlar doğruları götürüyor mu?" gibi sorular adayların aklında. KPSS puanlama sistemi ve yanlış-doğru oranı hakkında merak edilen detaylar, adayların sınavda başarılı olmaları için önemli bir bilgi kaynağı.