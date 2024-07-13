13 Temmuz 2024, Cumartesi
KPSS Lisans sınavı 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? KPSS Lisans GY-GK, Eğitim Bilimleri puan hesaplama 2024 nasıl yapılır?
Memur olmak isteyen adayların heyecanla beklediği ÖSYM KPSS sınavları, Temmuz ayında yapılacak. Binlerce adayın birbiriyle yarışacağı bu önemli sınavla ilgili araştırmalar hız kazandı. Özellikle "KPSS'de yanlışlar doğruları götürüyor mu?" ve "2024 KPSS Lisans GY-GK, Eğitim Bilimleri sınavında kaç yanlış 1 doğruyu götürür?" gibi sorular adayların aklında. KPSS puanlama sistemi ve yanlış-doğru oranı hakkında merak edilen detaylar haberimizde!
Giriş: 13.07.2024 09:13 Güncelleme: 13.07.2024 09:13
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