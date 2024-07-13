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KPSS Lisans sınavı 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? KPSS Lisans GY-GK, Eğitim Bilimleri puan hesaplama 2024 nasıl yapılır?

Memur olmak isteyen adayların heyecanla beklediği ÖSYM KPSS sınavları, Temmuz ayında yapılacak. Binlerce adayın birbiriyle yarışacağı bu önemli sınavla ilgili araştırmalar hız kazandı. Özellikle "KPSS'de yanlışlar doğruları götürüyor mu?" ve "2024 KPSS Lisans GY-GK, Eğitim Bilimleri sınavında kaç yanlış 1 doğruyu götürür?" gibi sorular adayların aklında. KPSS puanlama sistemi ve yanlış-doğru oranı hakkında merak edilen detaylar haberimizde!

ahaber.com.tr
Giriş: 13.07.2024 09:13 Güncelleme: 13.07.2024 09:13
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KPSS Lisans sınavı 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? KPSS Lisans GY-GK, Eğitim Bilimleri puan hesaplama 2024 nasıl yapılır?

Bu yıl binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilecek Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), lisans eğitimi alan ve memur olmak isteyen adayların heyecanla beklediği bir sınav. 14 Temmuz Pazar günü saat 10.15'te yapılacak ilk oturumla birlikte, adaylar araştırmalarını hızlandırdı. Özellikle "KPSS'de yanlışlar doğruları götürüyor mu?" gibi sorular adayların aklında. KPSS puanlama sistemi ve yanlış-doğru oranı hakkında merak edilen detaylar, adayların sınavda başarılı olmaları için önemli bir bilgi kaynağı.

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KPSS Lisans sınavı 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? KPSS Lisans GY-GK, Eğitim Bilimleri puan hesaplama 2024 nasıl yapılır?

KPSS Lisans 2024 sınavı, kamu kariyeri hayalleri kuran milyonlarca aday için bu hafta sonu başlıyor. ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre, ilk olarak KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Sınavı 14 Temmuz Pazar günü iki oturum halinde yapılacak.

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KPSS Lisans sınavı 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? KPSS Lisans GY-GK, Eğitim Bilimleri puan hesaplama 2024 nasıl yapılır?

KPSS Lisans Sınavı Takvimi

Tarih: 14 Temmuz Pazar

Saat:

Genel Yetenek-Genel Kültür: 10.15

Eğitim Bilimleri: 14.45

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KPSS Lisans sınavı 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? KPSS Lisans GY-GK, Eğitim Bilimleri puan hesaplama 2024 nasıl yapılır?

Süre:

Genel Yetenek-Genel Kültür: 130 dakika

Eğitim Bilimleri: 100 dakika

Ek Süre: Her iki oturumda da ek süre kullanması uygun görülen adaylara 30 dakika ek süre verilecek.

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KPSS Lisans sınavı 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? KPSS Lisans GY-GK, Eğitim Bilimleri puan hesaplama 2024 nasıl yapılır?

KPSS'de Yanlışlar Doğruları Götürür mü?

KPSS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürür. Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.