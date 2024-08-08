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Haberler Galeri KPSS DHBT başvuru ekranı 2024 | KPSS DHBT başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Ücreti ne kadar?

KPSS DHBT başvuru ekranı 2024 | KPSS DHBT başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Ücreti ne kadar?

2024 KPSS Lisans sınavlarının bazı bölümleri geride kalırken, adayların merakla beklediği Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuru tarihleri de netleşiyor. Genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi ve öğretmenlik alan bilgisi oturumları için başvurular 3-15 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Ancak, DHBT başvuruları henüz başlamış değil. Peki, 2024 DHBT başvuruları ne zaman yapılacak? İşte merak edilen detaylar...

Giriş Tarihi: 08.08.2024 06:29 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 06:54
KPSS DHBT başvuru ekranı 2024 | KPSS DHBT başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Ücreti ne kadar?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda din hizmetlerinde görev almayı hedefleyen adaylar için önemli bir sınav olan 2024 Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) Eylül ayında yapılacak. Bu sınavın başvuruları ise Ağustos ayında başlayacak. İşte 2024 DHBT ile ilgili detaylı takvim...

KPSS DHBT başvuru ekranı 2024 | KPSS DHBT başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Ücreti ne kadar?

2024 KPSS DHBT Başvuruları ve Sınav Tarihleri Açıklandı

Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Lisans) başvuruları ve sınav tarihleriyle ilgili detaylar belli oldu. Genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi ve öğretmenlik alan bilgisi oturumlarının başvuruları 3-15 Mayıs tarihlerinde tamamlandı. Ancak, Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuruları için adayların beklediği tarihler nihayet açıklandı.

KPSS DHBT başvuru ekranı 2024 | KPSS DHBT başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Ücreti ne kadar?

KPSS DHBT Başvurusu Ne Zaman?

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuruları 9-15 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

KPSS DHBT başvuru ekranı 2024 | KPSS DHBT başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Ücreti ne kadar?

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin resmi web sitesi "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan gerçekleştirebilecek.

KPSS DHBT başvuru ekranı 2024 | KPSS DHBT başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Ücreti ne kadar?

2024 KPSS Lisans Sınav Tarihleri

ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre, 2024-KPSS Lisans sınavlarının tarihleri şu şekilde:

Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Oturumu: 14 Temmuz
Alan Bilgisi Oturumları: 20-21 Temmuz
Öğretmenlik Alan Bilgisi Oturumu: 4 Ağustos