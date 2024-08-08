KPSS DHBT başvuru ekranı 2024 | KPSS DHBT başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Ücreti ne kadar?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda din hizmetlerinde görev almayı hedefleyen adaylar için önemli bir sınav olan 2024 Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) Eylül ayında yapılacak. Bu sınavın başvuruları ise Ağustos ayında başlayacak. İşte 2024 DHBT ile ilgili detaylı takvim...