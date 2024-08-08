08 Ağustos 2024, Perşembe
KPSS DHBT başvuru ekranı 2024 | KPSS DHBT başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Ücreti ne kadar?
2024 KPSS Lisans sınavlarının bazı bölümleri geride kalırken, adayların merakla beklediği Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuru tarihleri de netleşiyor. Genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi ve öğretmenlik alan bilgisi oturumları için başvurular 3-15 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Ancak, DHBT başvuruları henüz başlamış değil. Peki, 2024 DHBT başvuruları ne zaman yapılacak? İşte merak edilen detaylar...
Giriş Tarihi: 08.08.2024 06:29 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 06:54