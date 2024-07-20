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KPSS Alan sınav SÜRESİ ve Oturum Sayısı | 2024 KPSS Alan Bilgisi saat kaçta başlayıp bitecek? Kaç soru, kaç dakika? 

2024 KPSS alan bilgisi sınavları üç oturum halinde gerçekleştirilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınavın uygulanışına dair detayları açıkladı. Adaylar, sınav saatlerini ve sürelerini öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki, KPSS alan bilgisi sınavı saat kaçta başlayacak? İşte merak edilen tüm bilgiler...

ahaber.com.tr
Giriş: 20.07.2024 08:45 Güncelleme: 20.07.2024 08:52
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KPSS Alan sınav SÜRESİ ve Oturum Sayısı | 2024 KPSS Alan Bilgisi saat kaçta başlayıp bitecek? Kaç soru, kaç dakika?

ÖSYM, 2024 KPSS alan bilgisi sınavının üç oturumda gerçekleştirileceğini duyurdu. Sınavlar, 20-21 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Adaylar, KPSS alan bilgisi sınavının birinci ve ikinci gün oturum saatlerini merak ediyor. İşte, sınav saatlerine dair tüm detaylar...

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KPSS Alan sınav SÜRESİ ve Oturum Sayısı | 2024 KPSS Alan Bilgisi saat kaçta başlayıp bitecek? Kaç soru, kaç dakika?

KPSS Alan Bilgisi Sınavları Başlıyor!

ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) alan bilgisi oturumları 20 Temmuz'da başlıyor. Binlerce adayın katılacağı sınavlar, iki gün sürecek.

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KPSS Alan sınav SÜRESİ ve Oturum Sayısı | 2024 KPSS Alan Bilgisi saat kaçta başlayıp bitecek? Kaç soru, kaç dakika?

İlk Oturum 20 Temmuz'da

KPSS alan bilgisi sınavlarının ilk oturumu 20 Temmuz Cumartesi günü saat 10:15'te başlayacak. Adaylar, bu oturumda Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanlarından sorumlu olacaklar.

150 dakika sürecek olan ilk oturumun ardından, aynı gün saat 14:45'te ikinci oturum başlayacak. Bu oturumda ise Hukuk, İktisat ve Maliye alanlarından sorular yer alacak. İkinci oturum da 150 dakika sürecek.

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KPSS Alan sınav SÜRESİ ve Oturum Sayısı | 2024 KPSS Alan Bilgisi saat kaçta başlayıp bitecek? Kaç soru, kaç dakika?

İkinci Gün Sınavı 21 Temmuz'da

KPSS alan bilgisi sınavlarının ikinci gün oturumu ise 21 Temmuz Pazar günü saat 10:15'te başlayacak. Adaylar, bu oturumda İşletme, Muhasebe ve İstatistik alanlarından sorumlu olacaklar. İkinci gün oturumu 160 dakika sürecek. Engelli adaylar ise ek 30 dakika süreye sahip olacaklar.

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KPSS Alan sınav SÜRESİ ve Oturum Sayısı | 2024 KPSS Alan Bilgisi saat kaçta başlayıp bitecek? Kaç soru, kaç dakika?

Sınav Formatı

Sınavlarda her bir test için 40 soru sorulacak. Adaylara İstatistik testi için 60 dakika, diğer testler için ise 50'şer dakika süre verilecek.