20 Temmuz 2024, Cumartesi
KPSS Alan sınav SÜRESİ ve Oturum Sayısı | 2024 KPSS Alan Bilgisi saat kaçta başlayıp bitecek? Kaç soru, kaç dakika?
2024 KPSS alan bilgisi sınavları üç oturum halinde gerçekleştirilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınavın uygulanışına dair detayları açıkladı. Adaylar, sınav saatlerini ve sürelerini öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki, KPSS alan bilgisi sınavı saat kaçta başlayacak? İşte merak edilen tüm bilgiler...
Giriş: 20.07.2024 08:45 Güncelleme: 20.07.2024 08:52
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