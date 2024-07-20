KPSS ALAN BİLGİSİ SORU VE CEVAPLARI PDF İNDİR | KPSS Lisans Alan Bilgisi A-B-C-D-E soru kitapçığı yayımlandı mı? 1. 2. 3. oturumlar...

Cevap Anahtarları Henüz Yayınlanmadı

KPSS heyecanı yaşayan adaylar için henüz cevap anahtarları yayınlanmış değil. Aynı zamanda KPSS soru kitapçıkları da ÖSYM tarafından erişime açılmış değil. ÖSYM'den gelecek bir açıklama olması durumunda, soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına erişebileceksiniz.