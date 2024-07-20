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KPSS ALAN BİLGİSİ SORU VE CEVAPLARI PDF İNDİR | KPSS Lisans Alan Bilgisi A-B-C-D-E soru kitapçığı yayımlandı mı? 1. 2. 3. oturumlar...

Gözler KPSS Alan Bilgisi sınavı oturumlarına ve cevap anahtarına çevrildi. Bu sınav, cumartesi ve pazar günü 3 oturumda gerçekleştirilecek. Peki, KPSS Alan Bilgisi soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı? İşte, KPSS Alan Bilgisi soruları ve cevapları 2024 hakkında merak edilen detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 20.07.2024 12:02
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KPSS ALAN BİLGİSİ SORU VE CEVAPLARI PDF İNDİR | KPSS Lisans Alan Bilgisi A-B-C-D-E soru kitapçığı yayımlandı mı? 1. 2. 3. oturumlar...

KPSS Alan Bilgisi sınavına giren adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını merakla bekliyor. ÖSYM'nin paylaşacağı bu materyaller, adayların puanlarını hesaplamaları için önemli bir adım olacak. Kitapçıkların açıklanmasıyla birlikte, adayların heyecanı daha da artmış durumda. İşte, KPSS Alan Bilgisi soruları ve cevap anahtarları hakkında bilmeniz gereken detaylar...

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KPSS ALAN BİLGİSİ SORU VE CEVAPLARI PDF İNDİR | KPSS Lisans Alan Bilgisi A-B-C-D-E soru kitapçığı yayımlandı mı? 1. 2. 3. oturumlar...

KPSS Alan Bilgisi sınavının ilk oturumu bugün gerçekleşti. 171 binden fazla adayın katıldığı sınavın ardından gözler cevap anahtarlarının yayınlanacağı saate çevrildi.

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KPSS ALAN BİLGİSİ SORU VE CEVAPLARI PDF İNDİR | KPSS Lisans Alan Bilgisi A-B-C-D-E soru kitapçığı yayımlandı mı? 1. 2. 3. oturumlar...

Cevap Anahtarları Henüz Yayınlanmadı

KPSS heyecanı yaşayan adaylar için henüz cevap anahtarları yayınlanmış değil. Aynı zamanda KPSS soru kitapçıkları da ÖSYM tarafından erişime açılmış değil. ÖSYM'den gelecek bir açıklama olması durumunda, soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına erişebileceksiniz.

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KPSS ALAN BİLGİSİ SORU VE CEVAPLARI PDF İNDİR | KPSS Lisans Alan Bilgisi A-B-C-D-E soru kitapçığı yayımlandı mı? 1. 2. 3. oturumlar...

171 Bin Aday Ter Döktü

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınavlara ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Ersoy, 30 ilde ve 35 sınav merkezinde düzenlenen Alan Bilgisi oturumlarına toplam 171 bin 655 adayın başvurduğunu açıkladı.

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KPSS ALAN BİLGİSİ SORU VE CEVAPLARI PDF İNDİR | KPSS Lisans Alan Bilgisi A-B-C-D-E soru kitapçığı yayımlandı mı? 1. 2. 3. oturumlar...

Sınavların sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi için 448 bina, 6 bin 341 salon kullanıldı ve 22 bin 556 personel görev aldı. Sınav güvenliğinin sağlanması için ise 2 bin 727 emniyet görevlisi sahada hazır bulundu.