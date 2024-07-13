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KPSS 50-60-65-70-80 puanla nereye atanırım? 2024 KPSS Lisans en düşük puanlar nereye gidilir?

KPSS puanları, adayların devlet kurumlarına atanma yolunda kritik bir kilometre taşıdır. Ancak her yıl değişen puan türleri ve atama kontenjanları, adayların hangi puanla nereye girebileceği konusunda kafalarını karıştırıyor. "2024 KPSS Lisans düşük puanla nereye girilir?" ve "KPSS 50-55-60-65-70-80 puanla atama olur mu?" gibi sorular, adaylar tarafından merak ediliyor.

ahaber.com.tr
Giriş: 13.07.2024 09:46 Güncelleme: 13.07.2024 09:48
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KPSS 50-55-60-65-70-75-80-85 puanla nereye atanırım? 2024 KPSS Lisans en düşük puanlar nereye gidilir? Lisans taban-tavan puan türleri ve meslekler

Memur olmak isteyen adaylar için heyecan dorukta! ÖSYM tarafından uygulanan KPSS Genel Kültür - Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri ve Alan Sınavları, 14 Temmuz ve 20-21 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. Kamuda kariyer planı yapan adaylar, sınavın ardından gelecek aylarda hangi puanla hangi mesleğe atanabilecekleri konusunda merakla bekleyişte. İşte 2024 KPSS Lisans taban ve tavan puan türleri, meslekler ve atama kontenjanları hakkında detaylar...

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KPSS 50-55-60-65-70-75-80-85 puanla nereye atanırım? 2024 KPSS Lisans en düşük puanlar nereye gidilir? Lisans taban-tavan puan türleri ve meslekler

KPSS Lisans sınavı, memur olmak isteyen adayların heyecanla beklediği sınavlardan biri. ÖSYM tarafından 14 Temmuz ve 20-21 Temmuz tarihlerinde yapılacak olan KPSS sınavı için adaylar, hangi puanla hangi alana girebilecekleri konusunda merakla bekleyişte.

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KPSS 50-55-60-65-70-75-80-85 puanla nereye atanırım? 2024 KPSS Lisans en düşük puanlar nereye gidilir? Lisans taban-tavan puan türleri ve meslekler

KPSS Puanlarıyla Nereye Gidilir?

ÖSYM tarafından henüz 2024 KPSS puan eşleştirme ve atama kontenjanları açıklanmadı. Bu nedenle, hangi puanla hangi alana atanacağınız konusunda kesin bir bilgi vermek mümkün değil.

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KPSS 50-55-60-65-70-75-80-85 puanla nereye atanırım? 2024 KPSS Lisans en düşük puanlar nereye gidilir? Lisans taban-tavan puan türleri ve meslekler

Ancak, geçmiş yıllara bakıldığında, KPSS puanlarının atama kontenjanlarına göre değişkenlik gösterdiği ve her yıl farklılıklar olabileceği unutulmamalıdır. KPSS puanınızla nereye girebileceğiniz konusunda en doğru bilgiyi, ÖSYM tarafından resmi olarak duyurulacak olan 2024 KPSS puan eşleştirme ve atama kontenjanlarından alacaksınız.

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KPSS 50-55-60-65-70-75-80-85 puanla nereye atanırım? 2024 KPSS Lisans en düşük puanlar nereye gidilir? Lisans taban-tavan puan türleri ve meslekler

Geçmiş Yıllara Göre Puanlara Bakış

Geçtiğimiz senelerde KPSS tercihlerini kabul eden ve yerleştirme işlemlerini tamamlayan ÖSYM, atama puanlarını erişime açmıştı. Aşağıdaki linke tıklayarak geçtiğimiz yıllara ait taban ve tavan puanları inceleyebilirsiniz:

ATAMA PUANLARI İÇİN TIKLAYIN!