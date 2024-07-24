İLAHİYAT BÖLÜMÜ TABAN-TAVAN PUAN SIRALAMA | 2024 YKS İlahiyat ve Din Kültürü Öğretmenliği BAŞARI sıralaması ve yüzdelik dilimi...

İlahiyat okumak ya da öğretmen olmak isteyen gençler arama motorlarında tavan ve taban puanları araştırmaya başladı. 2024 üniversite tercihleri 25 Temmuz Çarşamba itibarıyla başlıyor. Geleceğini şekillendirmeye hazırlanan gençler arasında oldukça popüler bölümlerden biri olan ilahiyat da merak konusu oldu. İşte 2024 YKS ilahiyat ve din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği başarı sıralaması ve yüzdelik dilimi...