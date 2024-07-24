24 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

İLAHİYAT BÖLÜMÜ TABAN-TAVAN PUAN SIRALAMA | 2024 YKS İlahiyat ve Din Kültürü Öğretmenliği BAŞARI sıralaması ve yüzdelik dilimi...

İlahiyat okumak ya da öğretmen olmak isteyen gençler arama motorlarında tavan ve taban puanları araştırmaya başladı. 2024 üniversite tercihleri 25 Temmuz Çarşamba itibarıyla başlıyor. Geleceğini şekillendirmeye hazırlanan gençler arasında oldukça popüler bölümlerden biri olan ilahiyat da merak konusu oldu. İşte 2024 YKS ilahiyat ve din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği başarı sıralaması ve yüzdelik dilimi...

ahaber.com.tr
Giriş: 24.07.2024 14:03 Güncelleme: 24.07.2024 14:11
  • 1
  • 6
İLAHİYAT BÖLÜMÜ TABAN-TAVAN PUAN SIRALAMA | 2024 YKS İlahiyat ve Din Kültürü Öğretmenliği BAŞARI sıralaması ve yüzdelik dilimi...

YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan sayısı, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adaylarının gündeminde. 8-9 Haziran tarihlerinde üç farklı oturumda gerçekleştirilen YKS sınavına katılan binlerce öğrenci, şimdi tercih maratonuna başlamış durumda. Hedefledikleri bölümleri seçmek isteyen adaylar, başarı sıralamaları ve taban puanlar konusunda detaylı araştırmalar yaparak en doğru tercihleri yapmayı amaçlıyor. İşte öğrencilerin dikkat etmesi gereken önemli bilgiler…

  • 2
  • 6
İLAHİYAT BÖLÜMÜ TABAN-TAVAN PUAN SIRALAMA | 2024 YKS İlahiyat ve Din Kültürü Öğretmenliği BAŞARI sıralaması ve yüzdelik dilimi...

İLAHİYAT VE DİN KÜLTÜRÜ ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI VE SIRALAMASI 2024

Henüz 2024 YKS tercih kılavuzu tamamıyla açıklanmadı. Açıklama geldiğinde 2024 taban-tavan puanlarına ve kontenjanlarına ulaşabilirsiniz.

  • 3
  • 6
İLAHİYAT BÖLÜMÜ TABAN-TAVAN PUAN SIRALAMA | 2024 YKS İlahiyat ve Din Kültürü Öğretmenliği BAŞARI sıralaması ve yüzdelik dilimi...

İlahiyat, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümlerinin güncel başarı sıralaması ve taban puanları netleştiğinde haberimize eklenecektir.

2024 TERCİH KILAVUZUNUN KISMİ AÇIKLANAN KISMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!

  • 4
  • 6
İLAHİYAT BÖLÜMÜ TABAN-TAVAN PUAN SIRALAMA | 2024 YKS İlahiyat ve Din Kültürü Öğretmenliği BAŞARI sıralaması ve yüzdelik dilimi...

ÖSYM tarafından açıklanması beklenen tercih kılavuzunda, 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son aldığı puanlar yer alacak.

  • 5
  • 6
İLAHİYAT BÖLÜMÜ TABAN-TAVAN PUAN SIRALAMA | 2024 YKS İlahiyat ve Din Kültürü Öğretmenliği BAŞARI sıralaması ve yüzdelik dilimi...

Adaylar, tercih listelerini oluştururken geçtiğimiz yılın (2023) taban ve tavan puanlarını, sıralamalarını ve kontenjanlarını referans alabilecekler.