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HUKUK TABAN PUANLARI 2024 | YKS ÖSYM HUKUK FAKÜLTESİ devlet - özel üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2024 sonuçlarının açıklanmasının ardından, hukuk fakültesi taban puanları büyük merak konusu oldu. Devlet ve özel üniversitelerde hukuk eğitimi almak isteyen adaylar, tercih işlemlerini Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) sunduğu YÖK Atlas aracılığıyla gerçekleştirebilecek. ÖSYM'nin duyurduğu sonuçlarla birlikte, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki hukuk fakültelerinin taban puanları ve başarı sıralamaları da dikkatle incelenmeye başlandı.

ahaber.com.tr
Giriş: 24.07.2024 13:24 Güncelleme: 24.07.2024 13:25
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HUKUK TABAN PUANLARI 2024 | YKS ÖSYM HUKUK FAKÜLTESİ devlet - özel üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

2024 yılı hukuk bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi merak ediliyor. Hukuk fakültelerine giriş yapmayı planlayan adaylar için önemli bir referans olan bu bilgiler, üniversite tercihlerinde belirleyici rol oynayacak.

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HUKUK TABAN PUANLARI 2024 | YKS ÖSYM HUKUK FAKÜLTESİ devlet - özel üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

HUKUK FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI

Henüz 2024 yılı hukuk fakültesi taban puanları belli olmamakla birlikte, 2023 yılına ait taban puanlarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 2024 taban puanları, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte netlik kazanacak.

TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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HUKUK TABAN PUANLARI 2024 | YKS ÖSYM HUKUK FAKÜLTESİ devlet - özel üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

İşte 2023 yılına ait bazı hukuk fakültelerinin taban puanı ve başarı sıralaması bilgileri:

İstanbul Üniversitesi (İstanbul)

Taban Puan: 460,70
Başarı Sıralaması: 4.539

Ankara Üniversitesi (Ankara)

Taban Puan: 471,29
Başarı Sıralaması: 3.242

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HUKUK TABAN PUANLARI 2024 | YKS ÖSYM HUKUK FAKÜLTESİ devlet - özel üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Galatasaray Üniversitesi (İstanbul)

Taban Puan: 522,67
Başarı Sıralaması: 340

Marmara Üniversitesi (İstanbul)

Taban Puan: 451,04
Başarı Sıralaması: 6.174

Hacettepe Üniversitesi (Ankara)

Taban Puan: 463,98
Başarı Sıralaması: 4.090

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HUKUK TABAN PUANLARI 2024 | YKS ÖSYM HUKUK FAKÜLTESİ devlet - özel üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Vakıf Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Taban Puanları

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Burslu)

Taban Puan: 525,79
Başarı Sıralaması: 271

Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Burslu)

Taban Puan: 490,95
Başarı Sıralaması: 1.584

Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Burslu)

Taban Puan: 489,54
Başarı Sıralaması: 1.662