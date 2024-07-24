24 Temmuz 2024, Çarşamba
HUKUK TABAN PUANLARI 2024 | YKS ÖSYM HUKUK FAKÜLTESİ devlet - özel üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2024 sonuçlarının açıklanmasının ardından, hukuk fakültesi taban puanları büyük merak konusu oldu. Devlet ve özel üniversitelerde hukuk eğitimi almak isteyen adaylar, tercih işlemlerini Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) sunduğu YÖK Atlas aracılığıyla gerçekleştirebilecek. ÖSYM'nin duyurduğu sonuçlarla birlikte, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki hukuk fakültelerinin taban puanları ve başarı sıralamaları da dikkatle incelenmeye başlandı.
Giriş: 24.07.2024 13:24 Güncelleme: 24.07.2024 13:25
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