12 Ağustos 2024, Pazartesi
Her An Açıklanabilir: YKS TERCİH SONUÇ EKRANI 2024 | YKS yerleştirme sonuçları bugün açıklanır mı? Yerleşemeyen ne yapacak?
2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları, üniversite hayatına adım atmak isteyen öğrenciler için büyük bir merak konusu haline geldi. YKS yerleştirme tercihlerini tamamlayan öğrenciler, ÖSYM tarafından sonuçların duyurulmasını bekliyorlar. Peki, 2024 YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Yerleşemeyen öğrenci ne yapacak?
Giriş Tarihi: 12.08.2024 08:28 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 08:28