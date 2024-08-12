Her An Açıklanabilir: YKS TERCİH SONUÇ EKRANI 2024 | YKS yerleştirme sonuçları bugün açıklanır mı? Yerleşemeyen ne yapacak?

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih, tercih işlemlerini tamamlayan ve sonuçları sabırsızlıkla bekleyen öğrenciler için büyük bir merak konusu oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak açıklama, YKS sonuç sorgulama ekranı üzerinden erişilebilecek. Öğrenciler ve aileler, üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla araştırıyor. Peki, 2024 YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı?