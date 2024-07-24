24 Temmuz 2024, Çarşamba
HEMŞİRELİK, EBELİK PUANI VE SIRALAMASI | 2024 YKS Eczacılık ve Veteriner Hekimlik BAŞARI sıralaması nedir? 2-4 yıllık Sağlık bölümleri...
Eczacılık okumak ya da hemşire, ebe olmak isteyen gençler arama motorlarında tavan ve taban puanları araştırmaya başladı. 2024 üniversite tercihleri 25 Temmuz Çarşamba itibarıyla başlıyor. Geleceğini şekillendirmeye hazırlanan gençler arasında sağlık bölümleri oldukça ilgi görüyor. Peki hemşirelik, ebelik 2024 taban puanı kaç?
Giriş: 24.07.2024 14:40
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