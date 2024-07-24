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HEMŞİRELİK, EBELİK PUANI VE SIRALAMASI | 2024 YKS Eczacılık ve Veteriner Hekimlik BAŞARI sıralaması nedir? 2-4 yıllık Sağlık bölümleri...

Eczacılık okumak ya da hemşire, ebe olmak isteyen gençler arama motorlarında tavan ve taban puanları araştırmaya başladı. 2024 üniversite tercihleri 25 Temmuz Çarşamba itibarıyla başlıyor. Geleceğini şekillendirmeye hazırlanan gençler arasında sağlık bölümleri oldukça ilgi görüyor. Peki hemşirelik, ebelik 2024 taban puanı kaç?

ahaber.com.tr
Giriş: 24.07.2024 14:40
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HEMŞİRELİK, EBELİK PUANI VE SIRALAMASI | 2024 YKS Eczacılık ve Veteriner Hekimlik BAŞARI sıralaması nedir? 2-4 yıllık Sağlık bölümleri...

YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan sayısı, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adaylarının gündeminde. 8-9 Haziran tarihlerinde üç farklı oturumda gerçekleştirilen YKS sınavına katılan binlerce öğrenci, şimdi tercih maratonuna başlamış durumda. Hedefledikleri bölümleri seçmek isteyen adaylar, başarı sıralamaları ve taban puanlar konusunda detaylı araştırmalar yaparak en doğru tercihleri yapmayı amaçlıyor. İşte öğrencilerin dikkat etmesi gereken önemli bilgiler…

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HEMŞİRELİK, EBELİK PUANI VE SIRALAMASI | 2024 YKS Eczacılık ve Veteriner Hekimlik BAŞARI sıralaması nedir? 2-4 yıllık Sağlık bölümleri...

SAĞLIK BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI 2024 BELLİ OLDU MU?

Henüz sağlıkla ilgili bölümlerin tamamının taban puanları 2024 belli olmadı. YKS tercih kılavuzu ile adaylar geçtiğimiz yılın başarı sıralamalarına göre istedikleri üniversiteleri yazacaklar.

2024 TERCİH KILAVUZUNUN KISMİ AÇIKLANAN BÖLÜMÜNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!

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HEMŞİRELİK, EBELİK PUANI VE SIRALAMASI | 2024 YKS Eczacılık ve Veteriner Hekimlik BAŞARI sıralaması nedir? 2-4 yıllık Sağlık bölümleri...

ÖSYM tarafından açıklanması beklenen tercih kılavuzunda, 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son aldığı puanlar yer alacak. Adaylar, tercih listelerini oluştururken geçtiğimiz yılın (2023) taban ve tavan puanlarını, sıralamalarını ve kontenjanlarını referans alabilecekler. Yükseköğretim Kurulu'nun "yokatlas.yok.gov.tr" internet sitesi üzerinden geçmiş yıllara ait bu bilgilere ulaşılabilir.

YÖK ATLAS 2 VE 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER TABAN PUANLARI 2024 İÇİN TIKLAYIN!

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HEMŞİRELİK, EBELİK PUANI VE SIRALAMASI | 2024 YKS Eczacılık ve Veteriner Hekimlik BAŞARI sıralaması nedir? 2-4 yıllık Sağlık bölümleri...

HEMŞİRELİK MEZUNU NE İŞ YAPAR?

Hemşirelik bölümü mezunları, hem devlet hem de özel sektördeki hastaneler ve sağlıkla ilgili kurumlarda kolayca iş bulabilirler. Bu kurumlarda baş hemşire, hemşirelik hizmetleri müdürü, onkoloji vaka yöneticisi, ameliyat hemşiresi, diyaliz hemşiresi, eğitim koordinatörü ve diyabet eğitim hemşiresi gibi pozisyonlarda görev alabilirler. Ayrıca alışveriş merkezleri, fabrikaların revir bölümleri gibi sağlık dışı kurumların ilgili birimlerinde de çalışabilirler. Sağlık ürünleri üreten ve pazarlayan şirketler, sigorta şirketleri ve bakım evleri de hemşireleri istihdam etmektedir.

Kamu ve özel hastanelerde, özel dal polikliniklerinde hemşire olarak görev alabilirler. Yönetici hemşire pozisyonlarında çalışabilir ve uzmanlık yapmak istedikleri alanlara göre yara bakım hemşiresi, yaşlı bakım hemşiresi, diyabet hemşiresi, aile sağlığı hemşiresi ve okul sağlığı hemşiresi gibi çeşitli alanlarda uzmanlaşabilirler. Ayrıca, lisansüstü eğitim yaparak belirli alanlarda uzmanlık ve akademik kariyer yapma imkânına sahiptirler.

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HEMŞİRELİK, EBELİK PUANI VE SIRALAMASI | 2024 YKS Eczacılık ve Veteriner Hekimlik BAŞARI sıralaması nedir? 2-4 yıllık Sağlık bölümleri...

EBELİK OKUYAN NE İŞ YAPAR?

Ebeler, hamile kadınların gebelik ve doğum süreci boyunca sağladıkları kapsamlı sağlık hizmetleri ile hayati bir rol oynayan uzman sağlık profesyonelleridir. Hamilelik öncesi dönemden başlayarak, hamilelik süresince ve doğum sonrasında anne ve bebeğin sağlık durumunu yakından izler, gerekli bakımları gerçekleştirir ve doğum sırasında aktif destek sağlarlar. Ayrıca, yeni annelere emzirme teknikleri ve bebek bakımı konusunda danışmanlık yaparak, annelik sürecinin daha sağlıklı ve bilinçli geçmesine katkıda bulunurlar. Ebeler, anne ve bebeğin sağlık ve refahını korumak için kritik bir görev üstlenirler.