HEMŞİRELİK, EBELİK PUANI VE SIRALAMASI | 2024 YKS Eczacılık ve Veteriner Hekimlik BAŞARI sıralaması nedir? 2-4 yıllık Sağlık bölümleri...

HEMŞİRELİK MEZUNU NE İŞ YAPAR?

Hemşirelik bölümü mezunları, hem devlet hem de özel sektördeki hastaneler ve sağlıkla ilgili kurumlarda kolayca iş bulabilirler. Bu kurumlarda baş hemşire, hemşirelik hizmetleri müdürü, onkoloji vaka yöneticisi, ameliyat hemşiresi, diyaliz hemşiresi, eğitim koordinatörü ve diyabet eğitim hemşiresi gibi pozisyonlarda görev alabilirler. Ayrıca alışveriş merkezleri, fabrikaların revir bölümleri gibi sağlık dışı kurumların ilgili birimlerinde de çalışabilirler. Sağlık ürünleri üreten ve pazarlayan şirketler, sigorta şirketleri ve bakım evleri de hemşireleri istihdam etmektedir.

Kamu ve özel hastanelerde, özel dal polikliniklerinde hemşire olarak görev alabilirler. Yönetici hemşire pozisyonlarında çalışabilir ve uzmanlık yapmak istedikleri alanlara göre yara bakım hemşiresi, yaşlı bakım hemşiresi, diyabet hemşiresi, aile sağlığı hemşiresi ve okul sağlığı hemşiresi gibi çeşitli alanlarda uzmanlaşabilirler. Ayrıca, lisansüstü eğitim yaparak belirli alanlarda uzmanlık ve akademik kariyer yapma imkânına sahiptirler.