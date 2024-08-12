12 Ağustos 2024, Pazartesi
DGS sonuçları bugün açıklanacak mı? 2024 Dikey Geçiş Sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte belli olacak?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için adaylar, ÖSYM'nin resmi sonuç sayfasında açıklanacak tarihe odaklanmış durumda. 30 Haziran'da gerçekleştirilen sınavın ardından, lisans eğitimlerini tamamlamak isteyen adaylar, başarı puanlarını ve sıralamalarını merakla bekliyor. Şu anda, DGS sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı ve açıklanma tarihinin ne zaman olacağına dair sorular öne çıkıyor. Peki, DGS sonuçları bugün açıklanır mı? İşte, DGS sonuçlarıyla ilgili detaylar ve tarih bilgileri!
Giriş Tarihi: 12.08.2024 08:04 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 08:04