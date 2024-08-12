DGS sonuçları bugün açıklanacak mı? 2024 Dikey Geçiş Sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte belli olacak?

DGS Sonuçları Erken Açıklanır Mı?

Önceki sınav dönemlerinde ÖSYM'nin sınav sonuçlarını erken açıklama eğiliminde olduğu gözlemlenmiştir. Ancak, bu yıl için resmi bir açıklama yapılmış değil. Sonuçların ne zaman açıklanacağına dair kesin bilgi almak için resmi açıklamayı beklemek gerekecek.