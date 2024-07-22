22 Temmuz e-okul - meb.gov tr: LGS tercih yerleştirme sonuçları nereden bakılıyor

2024 LGS Tercih Sonuçları

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 LGS tercih sonuçları henüz erişime açılmadı. Ancak, LGS tercih sonuçlarının bugün itibariyle açıklanması bekleniyor. Öğrenciler ve veliler, MEB'in resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yapılacak duyuruları takip edebilirler.