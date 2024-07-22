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22 Temmuz e-okul - meb.gov tr: LGS tercih yerleştirme sonuçları nereden bakılıyor

2024 LGS tercih sonuçları bugün açıklanıyor. Detaylar ve erişim bilgileri için hemen tıklayın. 2024 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih süreci tamamlandı ve öğrenciler büyük bir heyecanla tercih sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 LGS tercih sonuçlarının bugün erişime açılacağını duyurdu. Sonuçlar, MEB'in resmi internet sitesi olan meb.gov.tr üzerinden yayınlanacak. Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihlerini kullanarak sonuçlarını öğrenebilecekler.

Giriş: 22.07.2024 08:33 Güncelleme: 22.07.2024 08:34
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22 Temmuz e-okul - meb.gov tr: LGS tercih yerleştirme sonuçları nereden bakılıyor

LGS tercih sonuçlarının duyurulmasıyla birlikte, öğrenciler ve veliler sonuçları inceleyerek, yerleştirildikleri okulları görebilecekler. Eğer yerleştirme sonuçlarına itiraz etmek isteyenler olursa, MEB'in belirlediği itiraz süreçlerine uygun olarak başvurularını yapabilirler.

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22 Temmuz e-okul - meb.gov tr: LGS tercih yerleştirme sonuçları nereden bakılıyor

2024 LGS Tercih Sonuçları

2024 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih süreci tamamlandı ve öğrenciler büyük bir heyecanla tercih sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 LGS tercih sonuçlarının bugün erişime açılacağını duyurdu. Sonuçlar, MEB'in resmi internet sitesi olan meb.gov.tr üzerinden yayınlanacak. Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihlerini kullanarak sonuçlarını öğrenebilecekler.

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22 Temmuz e-okul - meb.gov tr: LGS tercih yerleştirme sonuçları nereden bakılıyor

LGS Tercih Sonuçları Nereden Açıklanacak?

2024 LGS tercih sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi meb.gov.tr adresinden açıklanacak. Adaylar, telefon, tablet veya bilgisayar gibi cihazlarla bu siteye girerek, T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihlerini kullanarak sonuçlarına ulaşabilecekler. MEB, tercih sonuçlarını basılı veya e-posta yoluyla öğrencilere göndermeyecek, yalnızca online olarak erişim sağlayacak.

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22 Temmuz e-okul - meb.gov tr: LGS tercih yerleştirme sonuçları nereden bakılıyor

MEB 2024-2025 Yerleştirme ve Tercih Takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen 2024-2025 yerleştirme ve tercih takvimi şu şekildedir:

  • Merkezî Sınav Puanlarının İlanı: 28 Haziran 2024
  • Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı: 28 Haziran 2024
  • Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması: 28 Haziran-17 Temmuz 2024
  • Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi: 22 Temmuz 2024
  • Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 22-26 Temmuz 2024
  • Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 29 Temmuz 2024
  • Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 29 Temmuz-2 Ağustos 2024
  • Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 5 Ağustos 2024

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22 Temmuz e-okul - meb.gov tr: LGS tercih yerleştirme sonuçları nereden bakılıyor

2024 LGS Tercih Sonuçları

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 LGS tercih sonuçları henüz erişime açılmadı. Ancak, LGS tercih sonuçlarının bugün itibariyle açıklanması bekleniyor. Öğrenciler ve veliler, MEB'in resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yapılacak duyuruları takip edebilirler.