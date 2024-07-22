22 Temmuz 2024, Pazartesi
22 Temmuz e-okul - meb.gov tr: LGS tercih yerleştirme sonuçları nereden bakılıyor
2024 LGS tercih sonuçları bugün açıklanıyor. Detaylar ve erişim bilgileri için hemen tıklayın. 2024 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih süreci tamamlandı ve öğrenciler büyük bir heyecanla tercih sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 LGS tercih sonuçlarının bugün erişime açılacağını duyurdu. Sonuçlar, MEB'in resmi internet sitesi olan meb.gov.tr üzerinden yayınlanacak. Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihlerini kullanarak sonuçlarını öğrenebilecekler.
Giriş: 22.07.2024 08:33 Güncelleme: 22.07.2024 08:34
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