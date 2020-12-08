Yunanistan'ı karıştıran Türkiye sözleri! ''Çok büyük bir ulusal yenilginin eşiğindeyiz''

Bölgede sözü dinlenen Türkiye'nin askeri alandaki yükselişini tüm dünya dört gözle takip ediyor. Başta ABD ve Rusya olmak üzere komşularının da dikkatle takip ettiği Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarısı gün geçtikçe artıyor. Dünyanın birçok ülkesinden askeri envanter siparişi alan Türkiye, dünyanın en güçlü orduları sıralamasında zirveye tırmandı. Global Fire Power tarafından askeri gücü en yüksek ülkeler açıklandı. Liste hazırlanırken 50'den fazla etken hesaba katıldı. Gerek teknoloji yönünden gelişmişlik gerekse de insan gücü ve orduların hareket kabiliyetleri dikkate alındı.Türkiye'nin açıklanan listedeki konumunu belirleyen en büyük faktör ise, operasyonlarda teknolojiyi en iyi şekilde kullanması olduğu belirtildi. Dünyanın en güçlü ordusu hangi ülkede? Türkiye'nin ordu gücü ne? İşte soruların yanıtları...