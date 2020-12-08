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08 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Yunanistan'ı karıştıran Türkiye sözleri! ''Çok büyük bir ulusal yenilginin eşiğindeyiz'' Yunanistan'ı karıştıran Türkiye sözleri! ''Çok büyük bir ulusal yenilginin eşiğindeyiz''
Yunan Askeri Akademi Profesörü Kostas Grivas'ın katıldığı canlı yayında Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamalar ülkeyi karıştırdı. Doğu Akdeniz'deki Türkiye hakimiyetinin altını çizen Grivas, "Türkiye'nin büyük hedefleri var. Satranç tahtasında hiper hırslı bir Türkiye var. Şu anda Türkiye'ye karşı çok büyük bir ulusal yenilginin eşiğindeyiz..." ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar Yunanistan'da gündem oldu.
Giriş Tarihi: 08.12.2020 00:02 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 00:06
Yunanistan'da bir TV kanalına açıklamalarda bulunan profesör Grivas'ın sözleri Yunan'da büyük korku yarattı. Profesörün bazı sözleri 'paranoya' olarak yorumlandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR BİZ TÜRKİYE'NİN UYDU DEVLETİ YA DA SANCAĞI OLACAĞIZ
Yunan Profesör Grivas, ''Türkiye en iyi durumda bizi bir uydu devlet veya en kötü durumda hayal ettikleri neo-osmanlı imparatorluğunun bir sancağına dönüştürmek istiyor ve şimdiden bu girişimi başlattılar. Yunan hükümeti ise yurt dışından yardım bekliyor. Bu tamamen paranoyak bir şey.'' açıklamalarında bulundu.
BUGÜNÜN TÜRKİYE'Sİ KARDAK'TAKİ TÜRKİYE DEĞİL
Konuşmalarına Yunan hükümetini sert bir şekilde eleştirerek devam eden Grivas, ''Bugünün Türkiye'si Kardak'taki 1996 ya da 1987 hatta 2000'lerdeki Türkiye değil. Avrasya satranç tahtasında uyum sağlayıcı bir güce dönüşmek isteyen gerçekten hiper hırslı bir Türkiye var.'' açıklamalarıyla gündeme oturdu.
Bölgede sözü dinlenen Türkiye'nin askeri alandaki yükselişini tüm dünya dört gözle takip ediyor. Başta ABD ve Rusya olmak üzere komşularının da dikkatle takip ettiği Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarısı gün geçtikçe artıyor. Dünyanın birçok ülkesinden askeri envanter siparişi alan Türkiye, dünyanın en güçlü orduları sıralamasında zirveye tırmandı. Global Fire Power tarafından askeri gücü en yüksek ülkeler açıklandı. Liste hazırlanırken 50'den fazla etken hesaba katıldı. Gerek teknoloji yönünden gelişmişlik gerekse de insan gücü ve orduların hareket kabiliyetleri dikkate alındı.Türkiye'nin açıklanan listedeki konumunu belirleyen en büyük faktör ise, operasyonlarda teknolojiyi en iyi şekilde kullanması olduğu belirtildi. Dünyanın en güçlü ordusu hangi ülkede? Türkiye'nin ordu gücü ne? İşte soruların yanıtları...
60-Birleşik Arap Emirlikleri