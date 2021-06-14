Yunan basınından itiraf gibi sözler: Atina Türk İHA'larına karşı çaresiz

Türkiye'nin İHA ve SİHA gücü dünya basını tarafından büyük bir ilgiyle takip edilmeye devam ederken Yunan basınından itiraf gibi sözler geldi. Yunan Real gazetesi, Türkiye'nin yıllardır İHA teknolojisi geliştirdiğini ancak Atina'nın bu konuda geride kaldığını yazdı. Yapılan açıklamada Atina yönetiminin Türk İHA'larına karşı çözüm aradığı ancak çaresizlik içinde olduğu ifadeleri kullanıldı.