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Yunan basınından itiraf gibi sözler: Atina Türk İHA'larına karşı çaresiz

Türkiye'nin İHA ve SİHA gücü dünya basını tarafından büyük bir ilgiyle takip edilmeye devam ederken Yunan basınından itiraf gibi sözler geldi. Yunan Real gazetesi, Türkiye'nin yıllardır İHA teknolojisi geliştirdiğini ancak Atina'nın bu konuda geride kaldığını yazdı. Yapılan açıklamada Atina yönetiminin Türk İHA'larına karşı çözüm aradığı ancak çaresizlik içinde olduğu ifadeleri kullanıldı.

Giriş Tarihi: 14.06.2021 10:19 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021 10:20
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Yunan basınından itiraf gibi sözler: Atina Türk İHA'larına karşı çaresiz

Etkili operasyonları ve gerçekleştirilen ihracatlarıyla adından söz ettirmeyi sürdüren Türk yapımı İHA ve SİHA'lar, Yunanistan'ı endişeye sevk etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yunan basınından itiraf gibi sözler: Atina Türk İHA'larına karşı çaresiz

İnsansız hava araçları, 2018 yılından bu yana Ege, Akdeniz ve Meriç semalarında keşif ve gözetleme faaliyetlerine devam ediyor.

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Yunan basınından itiraf gibi sözler: Atina Türk İHA'larına karşı çaresiz

"TÜRK İHA'LARIYLA BAŞA ÇIKAMIYORUZ" YORUMU
Yunan basınından Real gazetesi, Atina yönetiminin Türk İHA'larına karşı çözüm aradığı ancak çaresizlik içinde olduğunu aktardı.

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Yunan basınından itiraf gibi sözler: Atina Türk İHA'larına karşı çaresiz

Haberde, "Durum kontrolümüzden çıktı. Türk İHA'larıyla nasıl başa çıkacağız. Bazıları, Yunanistan'ın ilk andan itibaren tepki göstermesi gerektiğini söylüyor. Sorun önemli ve çözülmeli." denildi.

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Yunan basınından itiraf gibi sözler: Atina Türk İHA'larına karşı çaresiz

"20 YILDIR YATIRIM YAPIYORLAR, BİZ İLERLEME KAYDEDEMEDİK"
Yunanistan'ın insansız hava aracı üretimi konusunda ilerleme kaydedemediğine dikkat çekilerek, şöyle denildi: