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Uyarı üstüne uyarı yapıldı! Japonya'da kar felaketi

Japonya'da yoğun kar yağışı felakete yol açtı. Yaşanan fırtınada hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e ulaştı. Öte yandan olumsuz hava koşulları sebebiyle ülke genelinde iç hat uçuşları askıya alınırken, Japonya meteoroloji ajansı vatandaşları evden çıkmaması konusunda uyardı.

Giriş Tarihi: 12.01.2021 10:43 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021 10:43
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Uyarı üstüne uyarı yapıldı! Japonya'da kar felaketi

Kar yağışı felakete dönüştü. Japonya'da fırtına nedeniyle 38 kişi hayatını kaybetti.

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Uyarı üstüne uyarı yapıldı! Japonya'da kar felaketi

Küresel ısınma nedeniyle başta Türkiye olmak üzere dünyanın bazı yerlerinde kuraklık yaşanırken, Japonya son yılların en büyük kar fırtınasıyla karşı karşıya kaldı.

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Uyarı üstüne uyarı yapıldı! Japonya'da kar felaketi

15 Aralık'tan bu yana devam eden yağışlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi.

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Uyarı üstüne uyarı yapıldı! Japonya'da kar felaketi

Olumsuz hava koşulları sebebiyle ülke genelinde iç hat uçuşları askıya alındı. Araçlar yollarda kaldı.

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Uyarı üstüne uyarı yapıldı! Japonya'da kar felaketi

Japonya meteoroloji ajansı vatandaşları evden çıkmaması konusunda uyardı.