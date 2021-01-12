Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
12 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Uyarı üstüne uyarı yapıldı! Japonya'da kar felaketi Japonya'da yoğun kar yağışı felakete yol açtı. Yaşanan fırtınada hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e ulaştı. Öte yandan olumsuz hava koşulları sebebiyle ülke genelinde iç hat uçuşları askıya alınırken, Japonya meteoroloji ajansı vatandaşları evden çıkmaması konusunda uyardı. Giriş Tarihi: 12.01.2021 10:43 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021 10:43
Kar yağışı felakete dönüştü. Japonya'da fırtına nedeniyle 38 kişi hayatını kaybetti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Küresel ısınma nedeniyle başta Türkiye olmak üzere dünyanın bazı yerlerinde kuraklık yaşanırken, Japonya son yılların en büyük kar fırtınasıyla karşı karşıya kaldı.
15 Aralık'tan bu yana devam eden yağışlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi.
Olumsuz hava koşulları sebebiyle ülke genelinde iç hat uçuşları askıya alındı. Araçlar yollarda kaldı.
Japonya meteoroloji ajansı vatandaşları evden çıkmaması konusunda uyardı.