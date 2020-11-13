Üst üste 4 kere test yaptırdı! Elon Musk'ın korona isyanı: Bu nasıl olur?

Musk açıklamasında, "Polimeraz zincir reaksiyonu" (PCR) testi olduğunu ve sonucun 24 saatte çıkacağına da değindi. Bir takipçisi tarafından herhangi bir belirti gösterip göstermediği sorusuna ise Musk, "tipik soğuk algınlığı" belirtileri gösterdiğini ve şu ana kadar her şeyin yolunda olduğu yanıtını verdi.