12 Ağustos 2024, Pazartesi
Ülkenin başkenti taşınıyor! Sadece elektrikli araçlar kullanılacak! 10 milyon nüfuslu şehir...
Endonezya'da başkent Cakarta'da meydana gelen doğal afetler, altyapı sorunu ve yer altı sularının bilinçsiz kullanımı nedeniyle şehrin "batması" gerekçeleriyle başlatılan başkenti taşıma çalışmalarında sona yaklaşıldı. Yeni başkent Nusantara olarak adlandırılırken, bölgedeki inşa çalışmaları hızla sürüyor. Nusantara'daki çalışmaların tamamlanması sonrası nüfusu 10 milyona ulaşan başkent Cakarta bu bölgeye taşınacak. Şehirde sadece elektrikli araçların kullanılmasına izin verilecek.
Giriş Tarihi: 12.08.2024 15:22 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 15:22