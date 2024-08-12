Ülkenin başkenti taşınıyor! Sadece elektrikli araçlar kullanılacak! 10 milyon nüfuslu şehir...

Antara News'ün haberine göre Widodo, Nusantara'da yerel basına yaptığı açıklamada, yeni başkente taşınmanın "yeni bir eve taşınmaktan" daha karmaşık olduğunu söyledi. Widodo, "Yeni bir başkente taşınmayı hafife almayın. Başkenti taşımak sadece idari veya hukuki bir konu değil, buradaki gelişme sürecini de görmeliyiz." dedi.



Çalışmalarına birkaç gün yeni başkentte devam edecek olan Widodo, Nusantara'da kaldığı süre boyunca kabine toplantısının yanı sıra temel atma törenlerine de katılacağını belirtti.