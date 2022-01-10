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Uçağa tren çarptı! Saniyelerle kurtuldu

ABD'nin Los Angeles kentinde tren raylarına acil iniş yapan küçük uçağa tren çarptı. Yaralı pilot çarpışmadan saniyeler önce polisler tarafından uçaktan çıkarıldı.

Giriş Tarihi: 10.01.2022 14:23
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Uçağa tren çarptı! Saniyelerle kurtuldu

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde Cessna marka küçük uçak havalandıktan kısa bir süre sonra arıza nedeniyle tren raylarına acil iniş yaptı.

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Uçağa tren çarptı! Saniyelerle kurtuldu

Polislerin yaralı pilotu uçaktan çıkarmasından saniyeler sonra tren uçağa çarptı.

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Uçağa tren çarptı! Saniyelerle kurtuldu

Polislerin zamanla yarışı polis vücut kamerasına an be an kaydedildi.

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Uçağa tren çarptı! Saniyelerle kurtuldu

Vücut kamerası görüntülerinde polislerin pilotu uçaktan çıkararak geriye çekilmesinin hemen ardından trenin yaklaştığı ve polislerin hızlıca geri çekildiği görülüyor.

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Uçağa tren çarptı! Saniyelerle kurtuldu

Trenin uçağa hızla çarpmasıyla uçak parçaları etrafa saçılıyor.