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Türklerin soy ağacındaki büyük sır! Hangi Türk boyundansın? Oğuz, Kazak, Tatar, Özbek, Türkmen, Karay.. İşte il il liste

Türklerin kökenleri ve etnik yapısı, yıllar boyunca pek çok araştırmacının ilgisini çekmiş ve konuyla ilgili farklı teoriler ortaya atılmıştır. Ancak son yıllarda yapılan antropolojik çalışmalar, Türklerin beyaz ırka mensup olduklarını ve özellikle Europid grubunun Turanid koluna ait olduklarını göstermektedir. Tarihteki ilk Türk ve Türklerin soy ağacını sizler için derledik. İşte il il liste...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.09.2023 14:43 Güncelleme Tarihi: 05.09.2023 14:43
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Türklerin soy ağacındaki büyük sır! Hangi Türk boyundansın? Oğuz, Kazak, Tatar, Özbek, Türkmen, Karay.. İşte il il liste

Türk milletinin kökeni, Nuh Peygamberin oğullarından Yâfes'in soyundan gelmektedir ve bu soy hattı üzerinden tarihî olarak iz sürülmektedir. Türkler, tarih boyunca Orta Asya'dan çıkarak farklı bölgelere göç etmişlerdir ve bu göçler sonucunda farklı coğrafyalarda kök salmışlardır. Bu soy ağacı, Türklerin tarihsel önemini ve çeşitliliğini vurgulayan bir anlam taşırken, aynı zamanda farklı coğrafyalarda yaşayan Türk topluluklarının birbirlerine olan bağını da yansıtmaktadır.

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Türklerin soy ağacındaki büyük sır! Hangi Türk boyundansın? Oğuz, Kazak, Tatar, Özbek, Türkmen, Karay.. İşte il il liste

TARİHTE BİLİNEN İLK TÜRK KİM?

Nuh peygamberin oğullarından Yâfes'in "Türk" adlı oğlunun neslindendir. Türk milletinin kökünün dayandığı "Türk" adındaki insan, insanlığın ikinci babası Hz. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Yâfes'in oğlu olan kişidir.

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Türklerin soy ağacındaki büyük sır! Hangi Türk boyundansın? Oğuz, Kazak, Tatar, Özbek, Türkmen, Karay.. İşte il il liste

TÜRK IRKININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

– Açık ten rengi

– Düz veya dalgalı saçlar

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Türklerin soy ağacındaki büyük sır! Hangi Türk boyundansın? Oğuz, Kazak, Tatar, Özbek, Türkmen, Karay.. İşte il il liste

– Brakisefal kafa yapısı

– Düz burun

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Türklerin soy ağacındaki büyük sır! Hangi Türk boyundansın? Oğuz, Kazak, Tatar, Özbek, Türkmen, Karay.. İşte il il liste

– Çok ince veya çok kalın olmayan dudak yapısı

– Dar olmayan alın