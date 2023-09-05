Türklerin soy ağacındaki büyük sır! Hangi Türk boyundansın? Oğuz, Kazak, Tatar, Özbek, Türkmen, Karay.. İşte il il liste

Türklerin kökenleri ve etnik yapısı, yıllar boyunca pek çok araştırmacının ilgisini çekmiş ve konuyla ilgili farklı teoriler ortaya atılmıştır. Ancak son yıllarda yapılan antropolojik çalışmalar, Türklerin beyaz ırka mensup olduklarını ve özellikle Europid grubunun Turanid koluna ait olduklarını göstermektedir. Tarihteki ilk Türk ve Türklerin soy ağacını sizler için derledik. İşte il il liste...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 05.09.2023 14:43 Güncelleme Tarihi: 05.09.2023 14:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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