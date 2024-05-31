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Türkiye’den rekor yükseliş geldi! Enerjide İngiltere, Rusya ve Avustralya gibi ülkeleri geride bıraktı. İşte liste

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Türkiye için sevindirici haberi paylaştı. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) tarafından yapılan araştırmaya göre 2023 yılı sonu verilerine göre Türkiye'nin yenilenebilir enerji girişiminin başarısını gözler önüne serdi. Yapılan listeye göre Türkiye hızla basamakları tırmanırken Rusya, İngiltere ve Avustralya gibi ülkeleri geride bıraktı. İşte merak edilen liste ve ülkemizin sıralaması….

Giriş Tarihi: 31.05.2024 09:07 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 09:08
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Türkiye’den rekor yükseliş geldi! Enerjide İngiltere, Rusya ve Avustralya gibi ülkeleri geride bıraktı. İşte liste

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın paylaştığı müjdeli habere göre Türkiye, yenilenebilir enerji kurulu gücüyle 11. sıraya yükseldi! Bu önemli başarı, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın (IRENA) 2023 yılı sonu verilerinden oluşan araştırması ile ortaya çıktı.

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Türkiye’den rekor yükseliş geldi! Enerjide İngiltere, Rusya ve Avustralya gibi ülkeleri geride bıraktı. İşte liste

SIRALAMANIN İLK ÜÇÜNDE KİMLER VAR?

Kurulu yenilenebilir güç sıralamasında Çin (1.453.701 MW) ilk sırada yer alırken, onu ABD (387.549 MW) ve Brezilya (194.085 MW) izliyor. Türkiye ise 58.462 MW kapasite ile Avrupa'da 5. sırada, dünyada ise 11. sırada yer alarak büyük bir sıçrama gerçekleştiriyor.

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Türkiye’den rekor yükseliş geldi! Enerjide İngiltere, Rusya ve Avustralya gibi ülkeleri geride bıraktı. İşte liste

DÜNYANIN EN BÜYÜK YENİLENEBİLİR ENERJİ GÜCÜ!

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Türkiye’den rekor yükseliş geldi! Enerjide İngiltere, Rusya ve Avustralya gibi ülkeleri geride bıraktı. İşte liste

1) ÇİN

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Türkiye’den rekor yükseliş geldi! Enerjide İngiltere, Rusya ve Avustralya gibi ülkeleri geride bıraktı. İşte liste

2) ABD