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02 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Türk askerinin Dağlık Karabağ'daki fotoğrafı Rusya'da büyük yankı buldu! Türk askerinin Dağlık Karabağ'daki fotoğrafı Rusya'da büyük yankı buldu! 27 Eylül Pazar günü sabah saatlerinde Ermenistan'ın ateşkes ihlaliyle Dağlık Karabağ'daki çatışmalar başlarken, 44 gün süren savaşın ardından 10 Kasım'da imzalanan anlaşmayla Azerbaycan önce Kelbecer, ardından Ağdam ve son olarak da Laçın'ı tek kurşun atmadan geri aldı. Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarda Türk ordusuna bağlı mayın temizleme birliklerinin varlığı ise, Rus basınında büyük yankı buldu. Giriş Tarihi: 02.12.2020 14:49 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 14:53
Dağlık Karabağ'da Laçın'ın da Azerbaycan'a teslim edilmesiyle Ermenistan'ın tarihi hezimeti tescillendi, Erivan'da Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını isteyenler yolları kesti.
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44 gün süren savaşın ardından 10 Kasım'da imzalanan anlaşmayla Azerbaycan önce Kelbecer, ardından Ağdam ve son olarak da Laçın'ı tek kurşun atmadan geri aldı.
1990'lı yıllardaki işgalden bu yana Ermenistan tarafından işletilen Zod altın yatağı da artık Azerbaycan'ın kontrolünde. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Kelbecer'deki altın madeninin görüntülerini yayınladı.
Başta başkent Bakü olmak üzere Azerbaycan'ın birçok şehrinde bayram havası vardı, insanlar ellerinde bayraklarla zaferi doyasıya kutladı.
Uluslararası haber ajansları Associated Press (AP) ve Reuters, Azerbaycan'dan güne damgasını vuran fotoğrafları dünyaya servis etti. Bakü sokaklarında kutlama yapanlar Atatürk portreleri taşıdı, Türk bayraklarını salladı.