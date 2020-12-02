Türk askerinin Dağlık Karabağ'daki fotoğrafı Rusya'da büyük yankı buldu!

27 Eylül Pazar günü sabah saatlerinde Ermenistan'ın ateşkes ihlaliyle Dağlık Karabağ'daki çatışmalar başlarken, 44 gün süren savaşın ardından 10 Kasım'da imzalanan anlaşmayla Azerbaycan önce Kelbecer, ardından Ağdam ve son olarak da Laçın'ı tek kurşun atmadan geri aldı. Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarda Türk ordusuna bağlı mayın temizleme birliklerinin varlığı ise, Rus basınında büyük yankı buldu.

Giriş Tarihi: 02.12.2020 14:49 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 14:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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