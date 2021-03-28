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28 Mart 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Spordan döndü hayatının şokunu yaşadı! Evini dev piton bastı böyle görüntüledi Spordan döndü hayatının şokunu yaşadı! Evini dev piton bastı böyle görüntüledi Son 50 yılın en büyük sel felaketiyle sarsılan Avustralya'da dehşete düşüren olaylar yaşanıyor. Spor yapmak için evden çıkan ve daha evine dönen bir kişi kapıda öyle bir manzarayla karşılaştı ki görenler gözlerine inanamadı. Dev piton avıyla birlikte evinin kapısında böyle görüntülendi. Giriş Tarihi: 28.03.2021 11:44 Güncelleme Tarihi: 28.03.2021 11:49
Son 50 yılın en büyük sel felaketiyle sarsılan Avustralya'da sulardan kaçan binlerce hayvan evlerin içine girdi, Queensland'daki bir evde çekilen video ise yalnızca ülkede değil dünyada ses getirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Brisbane kentinin banliyölerinden Kenmore'da yaşayan John Fegan, sabah gittiği spor salonundan evine döndüğünde akıllara durgunluk veren bir tabloyla karşılaştı ve hemen telefona sarıldı.
Johng Fegan, arazisinde beslediği Reggie adındaki Avustralya keseli sıçanının eve giren yaklaşık üç metre uzunluğundaki bir halı pitonu tarafından duvara asılı bir yuvaya doğru taşırken gördü.
Hayvanı sıkı sıkıya saran hali pitonu, Fegan'ın eve çağırdığı yılan avcıları tarafından folluktan indirildiğinde Reggie isimli Avustralya keseli sıçanı ölümden kurtardı.
Newsweek'e konuşan Fegan, 2011 yılından bu yana arazisindeki kutu içerisinde yaşayan Reggie'nin geçen yıl bir bebek sahibi olduğunu ancak bebeklerin kaybolduğunu söyledi.