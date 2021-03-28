Spordan döndü hayatının şokunu yaşadı! Evini dev piton bastı böyle görüntüledi

Son 50 yılın en büyük sel felaketiyle sarsılan Avustralya'da dehşete düşüren olaylar yaşanıyor. Spor yapmak için evden çıkan ve daha evine dönen bir kişi kapıda öyle bir manzarayla karşılaştı ki görenler gözlerine inanamadı. Dev piton avıyla birlikte evinin kapısında böyle görüntülendi.

Giriş Tarihi: 28.03.2021 11:44 Güncelleme Tarihi: 28.03.2021 11:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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