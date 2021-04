Son dakika | Korona kırıp geçirdi! Toplu ölümler çoğalıyor! Bir ülke tükenmenin eşiğinde

Son dakika haberi... Koronavirüsün kırıp geçtiği Hindistan'da salgın krizi her geçen gün büyüyor. Can kaybı 200 bini geçti. Her gün 300 bin yeni vaka eklenirken ülkede yatak ve oksijen sıkıntısı had safhada. Krematoryumlar gece gündüz durmadan çalışıyor.

Giriş Tarihi: 29.04.2021 10:12 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 10:39





