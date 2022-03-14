Son dakika: Kiev'de sivil binaya saldırı! A Haber olay yerinde

Ukrayna'nın başkenti Kiev, sokak savaşlarına hazırlanıyor. A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt, şehrin girişlerindeki o hazırlıkları görüntüledi. Sivillerin komutanına mikrofon uzattı.Öte yandan Kiev'de yerleşim yerine füze atıldı: 2 sivilin hayatını kaybettiği saldırıda 63 kişi tahliye edildi. A Haber ekibi o binayı görüntüledi.