14 Mart 2022, Pazartesi
Son dakika: Kiev'de sivil binaya saldırı! A Haber olay yerinde
Ukrayna'nın başkenti Kiev, sokak savaşlarına hazırlanıyor. A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt, şehrin girişlerindeki o hazırlıkları görüntüledi. Sivillerin komutanına mikrofon uzattı.Öte yandan Kiev'de yerleşim yerine füze atıldı: 2 sivilin hayatını kaybettiği saldırıda 63 kişi tahliye edildi. A Haber ekibi o binayı görüntüledi.
Giriş Tarihi: 14.03.2022 09:19 Güncelleme Tarihi: 14.03.2022 11:48
- 1
- 76
- 2
- 76
- 3
- 76
- 4
- 76
- 5
- 76