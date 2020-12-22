Son dakika: Doğa felaketi adım adım yaklaşıyor! İşte tehlikenin son görüntüsü

Son dakika: Doğa felaketi adım adım yaklaşıyor! İşte tehlikenin son görüntüsü... İnsanlığın sonu getirebilecek felaketler zincirinin ilk halkasını tetiklemesinden korkuluyordu, adım adım izlenen devden bir parça daha koptu. 29 Kasım-17 Aralık arasında çekilen fotoğraflar yayınlanırken, tehlikenin nereye yöneleceği belirsizliğini koruyor.

Giriş Tarihi: 22.12.2020 12:52 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020 12:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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