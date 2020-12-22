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Son dakika: Doğa felaketi adım adım yaklaşıyor! İşte tehlikenin son görüntüsü

Son dakika: Doğa felaketi adım adım yaklaşıyor! İşte tehlikenin son görüntüsü... İnsanlığın sonu getirebilecek felaketler zincirinin ilk halkasını tetiklemesinden korkuluyordu, adım adım izlenen devden bir parça daha koptu. 29 Kasım-17 Aralık arasında çekilen fotoğraflar yayınlanırken, tehlikenin nereye yöneleceği belirsizliğini koruyor.

Giriş Tarihi: 22.12.2020 12:52 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020 12:54
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Son dakika: Doğa felaketi adım adım yaklaşıyor! İşte tehlikenin son görüntüsü
Koronavirüs salgınını bir an unutturan ve bütün dünyayı alarma geçiren tehlikede yeni gelişme yaşandı, yeryüzünün en büyüğü yeniden parçalandı.
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Son dakika: Doğa felaketi adım adım yaklaşıyor! İşte tehlikenin son görüntüsü
Bilim insanları, çarpışmayla insanlığın sonu getirebilecek felaketler zincirinin ilk halkasının tetiklenebileceği uyarısında bulunuyordu.
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Son dakika: Doğa felaketi adım adım yaklaşıyor! İşte tehlikenin son görüntüsü
Antarktika'daki Larsen C buz tabakasından koptuğunda yüzölçümü 6 bin kilometrekare olan ve adım adım izlenen meşhur A68a buzdağı, bir kere daha bölündü.
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Son dakika: Doğa felaketi adım adım yaklaşıyor! İşte tehlikenin son görüntüsü
Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) gözlem uydularından Kopernik-3'ün 29 Kasım-17 Aralık arasında çektiği fotoğraflar, bu durumu gözler önüne serdi.
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Son dakika: Doğa felaketi adım adım yaklaşıyor! İşte tehlikenin son görüntüsü
Kopan parçaya A-68d adının verilmesi bekleniyor. Yaklaşık 140 kilometrekarelik buzdağının nereye doğru yöneleceği henüz bir soru işareti.