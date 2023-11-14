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Siyonist milyarderler kirli planı devreye soktu! İsrail yanlısı haberler için servet akıtacaklar
Katil İsrail, 7 Ekim tarihinden itibaren Gazze'de dünyanın gözü önünde soykırım gerçekleştiriyor. Okul, kilise, cami, yerleşim yerleri ve hastaneleri hedef alan terör ordusu yerle bir olan imajı için sosyal ağlardan sonra ana akım medyayı da karartma planını devreye soktu. 50 milyarder, İsrail yanlısı haberler için ABD ve Avrupa basınına servet akıtacak.