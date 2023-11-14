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Haberler Galeri Siyonist milyarderler kirli planı devreye soktu! İsrail yanlısı haberler için servet akıtacaklar

Siyonist milyarderler kirli planı devreye soktu! İsrail yanlısı haberler için servet akıtacaklar

Katil İsrail, 7 Ekim tarihinden itibaren Gazze'de dünyanın gözü önünde soykırım gerçekleştiriyor. Okul, kilise, cami, yerleşim yerleri ve hastaneleri hedef alan terör ordusu yerle bir olan imajı için sosyal ağlardan sonra ana akım medyayı da karartma planını devreye soktu. 50 milyarder, İsrail yanlısı haberler için ABD ve Avrupa basınına servet akıtacak.

Sabah
Giriş Tarihi: 14.11.2023 07:24 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023 07:24
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Siyonist milyarderler kirli planı devreye soktu! İsrail yanlısı haberler için servet akıtacaklar

Katil İsrail devleti, 75 yıldır Filistinlilere hayatı dar ediyor. 7 Ekim'den bu yana ise Gazze Şeridi'nde soykırım yapıyorlar. Gazze'deki bebek katliamlarının ardından dünya kamuoyu terör devleti İsrail'in gerçek yüzünü gördü.

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Siyonist milyarderler kirli planı devreye soktu! İsrail yanlısı haberler için servet akıtacaklar

Tel Aviv yönetimi, yerle yeksan olan imajının daha da kötüleşmemesi için sosyal ağlara yoğun bir baskı yapıyor. Başta Instagram ve Facebook olmak üzere birçok sosyal medya sitesi İsrail'in katliamlarını sansürlüyor.

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Siyonist milyarderler kirli planı devreye soktu! İsrail yanlısı haberler için servet akıtacaklar

Uzmanlara göre İsrail Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli arama motoru Google'a da propaganda yaymak için para ödüyor.

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Siyonist milyarderler kirli planı devreye soktu! İsrail yanlısı haberler için servet akıtacaklar

500 MİLYAR DOLARLIK SERVET

Son olarak ABD'deki Semafor adlı site İsrail yanlısı milyarderlerin ana akım medyaya yönelik kirli planını deşifre etti.

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Siyonist milyarderler kirli planı devreye soktu! İsrail yanlısı haberler için servet akıtacaklar

Buna göre Amerikalı milyarder Barry Sternlicht ile emlak kralı ve yatırımcı Bill Ackman'ın başlattığı kampanyada siyonist milyarderler dünyada yükselen Filistin yanlısı protestolar karşısında zorlanan İsrail'in imajını düzeltmeye çalışacak.