Sır gibi saklanıyordu! Yolcular kumaşa yazıp gemiye astı...

Virüslü bir kişinin gemide yolculuk ettiği tespit edilince 3 bin 500 kişilik gemi karantinaya alınmış ve coronavirüsü testinden ilk 10 kişinin verileri pozitif çıkmıştı. Dünya gemiden güzel haberler bekliyor ama kriz git gide daha da büyüyor.