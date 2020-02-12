Sır gibi saklanıyordu! Yolcular kumaşa yazıp gemiye astı... Koronavirüs karantinasındaki cruise gemisi Diamond Princess'te kriz devam ediyor. Japonya Sağlık Bakanı gemideki karantina görevlilerine de virüs bulaştığını duyurdu. Yolcular artık balkonlara astıkları yazılarla seslerini duyurmaya çalışıyor. Giriş Tarihi: 12.02.2020 15:38 Güncelleme Tarihi: 12.02.2020 15:41
4 Şubat'tan bu yana Japonya Yokohama limanında demirlenip karantina altında tutulan 'Diamond Princess' isimli cruise gemisinde kriz devam ediyor.
Virüslü bir kişinin gemide yolculuk ettiği tespit edilince 3 bin 500 kişilik gemi karantinaya alınmış ve coronavirüsü testinden ilk 10 kişinin verileri pozitif çıkmıştı. Dünya gemiden güzel haberler bekliyor ama kriz git gide daha da büyüyor.
SAĞLIK BAKANI AÇIKLADI: KARANTİNA EKİBİNDE DE VİRÜS TESPİT EDİLDİ Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, 40 kişinin daha coronavirüsü testlerinin pozitif çıktığını karantinadaki gemide coronavirüslü hasta sayısının 175'e yükseldiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Kato, yolcuları karantinaya alan ekipte görevli bir sağlık çalışanında da coronavirüsü tespit edildiğini açıkladı.
BALKONLARA YAZI ASIYORLAR Karantinadaki gemide yaşanan ilaç sıkıntısı iddialarını yetkililer yalanlamıştı. Ancak yolcular balkonlarına ilaca ihtiyacımız var yazıları asmaya başladı. Gemide günlerdir karantina altında tutulan yolcuların kabinlerinden dışarıya çıkması yasak. Yolcular kabinlerindeki balkonlara çıkıp kendi imkanlarıyla yaptıkları flamaları asıyorlar. Bu karedeki görüntüde 'ilaç yok' yazıyor.