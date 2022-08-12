12 Ağustos 2022, Cuma
Simpsonlar’ın kehanetleri nasıl çıkıyor belli oldu! 34 sezondur süren efsanenin sır perdesi kalktı! İşte Simpsonlar gerçeği
Simpsonlar'ın gerçeği ortaya çıkıyor…34 sezondur izleyicisiyle buluşan Simpsonlar, son senelerde bilhassa da gelecekte gerçekleşecek olayları tahmin ettiği bölümleriyle seyredenlerin dikkatini çekerken şovun yapımcılarından Matt Selamn, bunun nasıl gerçekleştiğini paylaştı. 34 sezondur süren Simpsonlar efsanenin sır perdesi kalktı. İşte Simpsonlar'ın gerçeği…
Giriş Tarihi: 12.08.2022 15:14
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