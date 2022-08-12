12 Ağustos 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Simpsonlar’ın kehanetleri nasıl çıkıyor belli oldu! 34 sezondur süren efsanenin sır perdesi kalktı! İşte Simpsonlar gerçeği

Simpsonlar’ın kehanetleri nasıl çıkıyor belli oldu! 34 sezondur süren efsanenin sır perdesi kalktı! İşte Simpsonlar gerçeği

Simpsonlar'ın gerçeği ortaya çıkıyor…34 sezondur izleyicisiyle buluşan Simpsonlar, son senelerde bilhassa da gelecekte gerçekleşecek olayları tahmin ettiği bölümleriyle seyredenlerin dikkatini çekerken şovun yapımcılarından Matt Selamn, bunun nasıl gerçekleştiğini paylaştı. 34 sezondur süren Simpsonlar efsanenin sır perdesi kalktı. İşte Simpsonlar'ın gerçeği…

Giriş Tarihi: 12.08.2022 15:14
  • 1
  • 15
Simpsonlar’ın kehanetleri nasıl çıkıyor belli oldu! 34 sezondur süren efsanenin sır perdesi kalktı! İşte Simpsonlar gerçeği

Simpsonlar 1989 yılında televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Orta sınıf bir aileyi oluşturan Homer, Marge, Bart, Lisa ve Maggie'yi odağına alan dizi 33 senedir sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Simpsonlar’ın kehanetleri nasıl çıkıyor belli oldu! 34 sezondur süren efsanenin sır perdesi kalktı! İşte Simpsonlar gerçeği

SİMPSONLAR GELECEĞİ NASIL BİLİYOR?

Karakterleriyle seyredenlerin gönlünü kazanan dizi özellikle son senelerde geçmiş bölümlerde konu aldığı olayların gerçekleşmesiyle de ilgi topladı.

  • 3
  • 15
Simpsonlar’ın kehanetleri nasıl çıkıyor belli oldu! 34 sezondur süren efsanenin sır perdesi kalktı! İşte Simpsonlar gerçeği

Şovun yapımcıları arasında bulunan Matt Selman; 34. sezonda, sonunda geleceği bu kadar doğru bir şekilde nasıl tahmin edebildiklerini duyuracaklarını söyledi.

  • 4
  • 15
Simpsonlar’ın kehanetleri nasıl çıkıyor belli oldu! 34 sezondur süren efsanenin sır perdesi kalktı! İşte Simpsonlar gerçeği

TRUMP'IN BAŞKANLIĞINDAN KORONAVİRÜSE KADAR PEK ÇOK ŞEYİ BİLDİLER…

33 sezonu boyunca dizi, Donald Trump'ın başkan olmasından Covid-19 salgınına kadar pek çok olaya daha yaşanmadan yer vermişti.

  • 5
  • 15
Simpsonlar’ın kehanetleri nasıl çıkıyor belli oldu! 34 sezondur süren efsanenin sır perdesi kalktı! İşte Simpsonlar gerçeği

34. SEZONDA DUYURACAKLAR

Matt Selman, Deadline ile yaptığı bir röportajda, 34. sezonda geleceği nasıl bu kadar doğru tahmin edebildiklerini açıklayan bir bölüm olduğunu söyledi. Selman, "Simpsonlar'ın geleceği nasıl bildiğini açıklayan çılgın bir kavramsal bölüm var" dedi.1997'de Simpsonlar'ın yazar kadrosuna katılan ve 2020'de Al Jean ile ortak olan Selman, 728 bölümle en uzun soluklu primetime dizisi olarak rekorlar kırmaya devam eden dizinin bu sezon birkaç yönden benzersiz olacağını da söyledi. Bu sezonda da dizide ünlü isimler konuk olmaya devam edecek. Örneğin; Shang-Chi ve On Halka Efsanesi (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) yıldızı Simu Liu da bir bölümde Lisa'nın gelecekteki mükemmel erkek arkadaşı olarak konuk olacak.