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21 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Simpsonlar ABD'deki yemin töreninde yaşananları da bildi! 20 yıl sonra gerçekleşti Simpsonlar ABD'deki yemin töreninde yaşananları da bildi! 20 yıl sonra gerçekleşti
Simpsonlar ABD'de yayına çıktığı 17 Aralık 1989 tarihinde itibaren kehanetleriyle gündemden düşmedi. Simpsonlar'ın bölümleri yıllar geçtikçe tek tek yaşandı. ABD'deki başkanlık seçimlerine kadar bilen Simpsonlar, son olarak yemin törenine katılan Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in kıyafetini de bildi.
Giriş Tarihi: 21.01.2021 12:47 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021 13:00
Kehanetleriyle ünlü ABD'nin TV dizisi Simpsonlar bu kez de yemin törenindeki detayları bildi. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, yemin töreninde şaşırtıcı bir biçimde dizideki "Başkan Lisa Simpson" a benzeyen bir kıyafet giydi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Super Bowl'un galibinden Trump'ın başkanlığına kar birçok detayı onlarca yıl önce aktaran Simpsonlar bir kez daha sosyal medyayı salladı.
Bu bölümde, Lisa boynunda bir dizi beyaz inci bulunan mor bir pantolon giyiyor.
İNANILMAZ BENZERLİK
ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in yemin törenini izleyen Twitter kullanıcıları, tören sırasında Harris'in giydiği kıyafet ile Lisa Simpson tarafından The Simpson'ın "Bart to the Future" bölümünde giyilen kıyafet arasındaki benzerliği anında fark ettiler.
AYNI KIYAFETLER
Amerikan animasyon televizyon sitcomu Simpsons'ın on birinci sezonunun on yedinci bölümü olan ve ilk olarak 19 Mart 2000'de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Fox ağında yayınlanan "Bart to the Future", Lisa Simpson'ı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak tasvir ediyor.