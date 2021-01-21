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Simpsonlar ABD'deki yemin töreninde yaşananları da bildi! 20 yıl sonra gerçekleşti

Simpsonlar ABD'de yayına çıktığı 17 Aralık 1989 tarihinde itibaren kehanetleriyle gündemden düşmedi. Simpsonlar'ın bölümleri yıllar geçtikçe tek tek yaşandı. ABD'deki başkanlık seçimlerine kadar bilen Simpsonlar, son olarak yemin törenine katılan Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in kıyafetini de bildi.

Giriş Tarihi: 21.01.2021 12:47 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021 13:00
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Simpsonlar ABD'deki yemin töreninde yaşananları da bildi! 20 yıl sonra gerçekleşti

Kehanetleriyle ünlü ABD'nin TV dizisi Simpsonlar bu kez de yemin törenindeki detayları bildi. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, yemin töreninde şaşırtıcı bir biçimde dizideki "Başkan Lisa Simpson" a benzeyen bir kıyafet giydi.

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Simpsonlar ABD'deki yemin töreninde yaşananları da bildi! 20 yıl sonra gerçekleşti

Super Bowl'un galibinden Trump'ın başkanlığına kar birçok detayı onlarca yıl önce aktaran Simpsonlar bir kez daha sosyal medyayı salladı.

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Simpsonlar ABD'deki yemin töreninde yaşananları da bildi! 20 yıl sonra gerçekleşti

Bu bölümde, Lisa boynunda bir dizi beyaz inci bulunan mor bir pantolon giyiyor.

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Simpsonlar ABD'deki yemin töreninde yaşananları da bildi! 20 yıl sonra gerçekleşti

İNANILMAZ BENZERLİK

ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in yemin törenini izleyen Twitter kullanıcıları, tören sırasında Harris'in giydiği kıyafet ile Lisa Simpson tarafından The Simpson'ın "Bart to the Future" bölümünde giyilen kıyafet arasındaki benzerliği anında fark ettiler.

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Simpsonlar ABD'deki yemin töreninde yaşananları da bildi! 20 yıl sonra gerçekleşti

AYNI KIYAFETLER

Amerikan animasyon televizyon sitcomu Simpsons'ın on birinci sezonunun on yedinci bölümü olan ve ilk olarak 19 Mart 2000'de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Fox ağında yayınlanan "Bart to the Future", Lisa Simpson'ı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak tasvir ediyor.