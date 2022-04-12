Rusya Ukrayna savaşında bombalanan köyün sorumlusu konuştu! Kan donduran sözler: Cesetler kanalizasyona atılmış

ÇOCUKLAR VE KADINLARIN OLDUĞU OKUL BOMBALANDI

Buzova köyünde Rusya tarafından bir okulun bombalandığını belirten Yaroslav, "Orada 150 insan vardı. Yaklaşık 100 kadın ve çocuk ve diğerleri de yaşlı adamlardı. Gördüğünüz üzere okul paramparça. İçeride sivil insanlar, hatta çocuklar varken Ruslar tarafından bombalandı. Yanında da anaokulu var ve orası da bombalandı. Köyün içinde insanlar vardı ve maalesef bazıları yaralandı ve bazıları da siviller arasında öldürüldü. Düşman, işgal ettikleri köyün bir parçası olan köyün topraklarına geldi ama sonra onları durdurduk. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Ulusal Muhafızlar, Bölge Savunması sayesinde katılan herkese teşekkürler, onları kovduk. Bu yüzden şimdi burada az çok sakin bir hayatımız var" ifadelerini kullandı.