12 Nisan 2022, Salı
Rusya Ukrayna savaşında bombalanan köyün sorumlusu konuştu! Kan donduran sözler: Cesetler kanalizasyona atılmış
Başkent Kiev'e yakın bir mesafede bulunan Buzova Köyünde bir akaryakıt istasyonunun arkasında bulunan hendekte çok sayıda sivilin cesedinin bulunduğu açıklandı. Köyde kaç sivilin hayatını kaybettiği henüz netlik kazanmazken, birçok sivilin cesedinin kanalizasyona atıldığı öğrenildi. Öte yandan Buzova bölge sorumlusu Yaroslav,savaşın başından bugüne köyde yaşananları anlattı.
Giriş Tarihi: 12.04.2022 08:42 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022 08:48
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