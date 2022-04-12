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Haberler Galeri Rusya Ukrayna savaşında bombalanan köyün sorumlusu konuştu! Kan donduran sözler: Cesetler kanalizasyona atılmış

Rusya Ukrayna savaşında bombalanan köyün sorumlusu konuştu! Kan donduran sözler: Cesetler kanalizasyona atılmış

Başkent Kiev'e yakın bir mesafede bulunan Buzova Köyünde bir akaryakıt istasyonunun arkasında bulunan hendekte çok sayıda sivilin cesedinin bulunduğu açıklandı. Köyde kaç sivilin hayatını kaybettiği henüz netlik kazanmazken, birçok sivilin cesedinin kanalizasyona atıldığı öğrenildi. Öte yandan Buzova bölge sorumlusu Yaroslav,savaşın başından bugüne köyde yaşananları anlattı.

Sabah
Giriş Tarihi: 12.04.2022 08:42 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022 08:48
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Rusya Ukrayna savaşında bombalanan köyün sorumlusu konuştu! Kan donduran sözler: Cesetler kanalizasyona atılmış

1 Nisan'da Rus askerlerinden temizlenen köyde çok sayıda ev ile bir okul bombardımanda tamamen harabeye dönmüş, çok sayıda sivil de hayatını kaybetmişti.

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Rusya Ukrayna savaşında bombalanan köyün sorumlusu konuştu! Kan donduran sözler: Cesetler kanalizasyona atılmış

Buzova bölge sorumlusu Yaroslav, Sabah muhabiri İlker Turak'a verdiği röportajda, kaç sivilin hayatını kaybettiği hakkında net bir rakamın olmadığını belirterek, "Okulun bombalandığı sırada içerde 150 insan vardı. Yaklaşık 100 kadın ve çocuk ve diğerleri de yaşlı adamlardı. Yanında da anaokulu var ve orası da bombalandı. Köyün içinde insanlar vardı ve maalesef bazıları yaralandı ve bazıları öldürüldü" dedi.

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Rusya Ukrayna savaşında bombalanan köyün sorumlusu konuştu! Kan donduran sözler: Cesetler kanalizasyona atılmış

Başkent Kiev'e yakın bir bölgede bulunan Buzova köyü Rusya ordusundan tamamen kurtarılmış, köyde bulunan çok sayıda ev ve bir okul bombardımanda tamamen harabeye dönmüştü, çok sayıda da sivil hayatını kaybetmişti. Köyde bir akaryakıt istasyonunun yakınında toplu mezar bulunduğu açıklandı. Köydeki ölü sayısı henüz netlik kazanmazken, birçok sivilin cesedinin kanalizasyona atıldığı öğrenildi.

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Rusya Ukrayna savaşında bombalanan köyün sorumlusu konuştu! Kan donduran sözler: Cesetler kanalizasyona atılmış

KİMSE NE YAPACAĞINI BİLEMEDİ

Buzova köyü bölge sorumlusu Yaroslav, savaşın başından bugüne köyde yaşananları anlattı. Bütün Ukrayna'nın 24 Şubat'ta patlamalarla uyandığını kaydeden Yaroslav, "Kimse ne yapacağını bilemedi, internetten araştırmaya başladık. Arkadaşlarımızı aradık ve eşyalarımızı toplayıp hazırlanmaya başladık. Çünkü savaşın başladığını anladık. İş bulma ofislerine kayıtlı erkekler oraya gittiler. Benim gibi olanlar Bölgesel Savunmaya kayıt olurlar. Şubat'ın 24'ünde Ukrayna'yı savunmaya başladık" dedi.

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Rusya Ukrayna savaşında bombalanan köyün sorumlusu konuştu! Kan donduran sözler: Cesetler kanalizasyona atılmış

ÇOCUKLAR VE KADINLARIN OLDUĞU OKUL BOMBALANDI

Buzova köyünde Rusya tarafından bir okulun bombalandığını belirten Yaroslav, "Orada 150 insan vardı. Yaklaşık 100 kadın ve çocuk ve diğerleri de yaşlı adamlardı. Gördüğünüz üzere okul paramparça. İçeride sivil insanlar, hatta çocuklar varken Ruslar tarafından bombalandı. Yanında da anaokulu var ve orası da bombalandı. Köyün içinde insanlar vardı ve maalesef bazıları yaralandı ve bazıları da siviller arasında öldürüldü. Düşman, işgal ettikleri köyün bir parçası olan köyün topraklarına geldi ama sonra onları durdurduk. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Ulusal Muhafızlar, Bölge Savunması sayesinde katılan herkese teşekkürler, onları kovduk. Bu yüzden şimdi burada az çok sakin bir hayatımız var" ifadelerini kullandı.