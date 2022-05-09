09 Mayıs 2022, Pazartesi
Putin dünyaya seslenirken ekrandaki mesaj şoke etti! Rusya'yı karıştıran olay
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen 9 Mayıs Zafer Bayramı töreninde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Konuşma sırasında Rus televizyonlarına siber saldırı düzenlendi. Ukraynalı hacker'lar ekranlarda kendi mesajlarını paylaştı. İşte Zafer Günü'nde Rusya'yı karıştıran o mesaj...
Giriş Tarihi: 09.05.2022 12:56 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 12:58
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