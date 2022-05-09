09 Mayıs 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Putin dünyaya seslenirken ekrandaki mesaj şoke etti! Rusya'yı karıştıran olay

Putin dünyaya seslenirken ekrandaki mesaj şoke etti! Rusya'yı karıştıran olay

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen 9 Mayıs Zafer Bayramı töreninde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Konuşma sırasında Rus televizyonlarına siber saldırı düzenlendi. Ukraynalı hacker'lar ekranlarda kendi mesajlarını paylaştı. İşte Zafer Günü'nde Rusya'yı karıştıran o mesaj...

Giriş Tarihi: 09.05.2022 12:56 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 12:58
  • 1
  • 9
Putin dünyaya seslenirken ekrandaki mesaj şoke etti! Rusya’yı karıştıran olay

Savaş 75. günde devam ederken, tüm dünyanın gözünü çevirdiği Rusya'nın Kızıl Meydan'da gerçekleştireceği Zafer Günü kutlamaları başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başlayan törende konuşma yaptı. Putin, konuşmasında, "Sınırlarımıza her gün daha çok yaklaştılar. Tehlike gün be gün artıyordu. Verilecek tek doğru karar buydu. Egemen bir devletin alabileceği tek doğru kararı aldık" ifadelerinde bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Putin dünyaya seslenirken ekrandaki mesaj şoke etti! Rusya’yı karıştıran olay

EKRANDA ŞOKE EDEN MESAJ

Bu sırada ise Rus ekranlarında beliren ifadeler tüm ülkede şok etkisi yarattı. Hacklenen Rus kanallarında "Binlerce Ukraynalı'nın ve yüzlerce çocuğun kanı sizin ellerinizde" sözlerine yer verdi.

  • 3
  • 9
Putin dünyaya seslenirken ekrandaki mesaj şoke etti! Rusya’yı karıştıran olay

PEK ÇOK KANAL HACKLENDİ

Yalnızca kanallar değil çeşitli programlar ve çocuk kanalları da hacklendi. Programlarda "Savaşa hayır" yazısı belirdi.

  • 4
  • 9
Putin dünyaya seslenirken ekrandaki mesaj şoke etti! Rusya’yı karıştıran olay

ÇEŞİTLİ İFADELER YER ALDI

Ayrıca mesajarda Rusya'da televizyon ve yetkililerin yalan söylediğine dair ifadeler de yer aldı.

  • 5
  • 9
Putin dünyaya seslenirken ekrandaki mesaj şoke etti! Rusya’yı karıştıran olay

"ÇOCUĞUM BUNLARI GÖRDÜ"

Mesajlar çeşitli çevrimiçi kanallarda dönmeye devam etti. Sibirya'dan bir vatandaş ise şunları söyledi:

"Bir anda ekranda bir mesaj belirdi ve çocuğum bunu izlerken gülüyordu"