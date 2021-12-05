Omicron vakalarının artışta olduğu İngiltere'de yeni dönem 7 Aralık itibariyle başlıyor! A Haber muhabiri detayları aktardı

Geçtiğimiz hafta Güney Afrika'da tespit edilen ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından endişe verici olarak adlandırılan Kovid-19'un yeni varyantı Omicron için İngiltere yeni düzenlemeye gidiyor. Yeni dönem 7 Aralık sabah saat 04 itibariyle başlıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Alparslan Düven canlı yayında aktardı.