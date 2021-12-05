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Haberler Galeri Omicron vakalarının artışta olduğu İngiltere'de yeni dönem 7 Aralık itibariyle başlıyor! A Haber muhabiri detayları aktardı

Omicron vakalarının artışta olduğu İngiltere'de yeni dönem 7 Aralık itibariyle başlıyor! A Haber muhabiri detayları aktardı

Geçtiğimiz hafta Güney Afrika'da tespit edilen ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından endişe verici olarak adlandırılan Kovid-19'un yeni varyantı Omicron için İngiltere yeni düzenlemeye gidiyor. Yeni dönem 7 Aralık sabah saat 04 itibariyle başlıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Alparslan Düven canlı yayında aktardı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.12.2021 19:46
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Omicron vakalarının artışta olduğu İngiltere’de yeni dönem 7 Aralık itibariyle başlıyor! A Haber muhabiri detayları aktardı
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Omicron vakalarının artışta olduğu İngiltere’de yeni dönem 7 Aralık itibariyle başlıyor! A Haber muhabiri detayları aktardı
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Omicron vakalarının artışta olduğu İngiltere’de yeni dönem 7 Aralık itibariyle başlıyor! A Haber muhabiri detayları aktardı
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Omicron vakalarının artışta olduğu İngiltere’de yeni dönem 7 Aralık itibariyle başlıyor! A Haber muhabiri detayları aktardı
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  • 5
Omicron vakalarının artışta olduğu İngiltere’de yeni dönem 7 Aralık itibariyle başlıyor! A Haber muhabiri detayları aktardı