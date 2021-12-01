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Omicron alarmı! Uğur Şahin'den dünyanın beklediği açıklama geldi: "Plan aynı" deyip uyardı

Aylardır koronavirüsün pençesindeki dünya Omicron Kovid-19 varyantı nedeniyle alarma geçmiş durumda. DSÖ'nün 'Küresel risk çok yüksek' şeklinde uyardığı Omicron varyantı kısa sürede dünyanın ortak gündemi oldu. COVID-19 aşısının arkasındaki isim olan Uğur Şahin'den dünyanın beklediği açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 01.12.2021 10:02 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 10:15
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Omicron alarmı! Uğur Şahin’den dünyanın beklediği açıklama geldi: Plan aynı deyip uyardı

İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve buradan dünyaya yayılan koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.

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Omicron alarmı! Uğur Şahin’den dünyanın beklediği açıklama geldi: Plan aynı deyip uyardı

Yeni varyantlar ile karşımıza çıkmaya devam eden virüs dünya genelinde çeyrek milyardan fazla insana bulaştı, 5 milyondan fazla kişi ise virüsün kurbanı oldu.

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Omicron alarmı! Uğur Şahin’den dünyanın beklediği açıklama geldi: Plan aynı deyip uyardı

Güney Afrika'dan yayılan ve B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni mutasyonunun adı, 'Omicron' olarak açıklandı. Omicron varyantı kısa sürede dünyanın alarma geçmesine neden oldu.

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Omicron alarmı! Uğur Şahin’den dünyanın beklediği açıklama geldi: Plan aynı deyip uyardı

Zira bilim insanlarının Omicron hakkında hâlâ bilmediği çok şey var, ancak varyant daha bulaşıcı olabileceği ve aşıların buna karşı daha az etkili olabileceği endişelerine yol açan birkaç mutasyona sahip.

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Omicron alarmı! Uğur Şahin’den dünyanın beklediği açıklama geldi: Plan aynı deyip uyardı

UĞUR ŞAHİN'DEN İLK AÇIKLAMA

Yeni varyant ve mevcut aşılar ile ilgili BioNTech CEO'su Uğur Şahin'nden beklenen açıklama geldi. Şahin, Salı The Wall Street Journal'a, varyantın daha yüksek oranda yeni enfeksiyonlara neden olabileceğini söyledi.