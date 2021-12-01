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Omicron alarmı! Uğur Şahin'den dünyanın beklediği açıklama geldi: "Plan aynı" deyip uyardı
Aylardır koronavirüsün pençesindeki dünya Omicron Kovid-19 varyantı nedeniyle alarma geçmiş durumda. DSÖ'nün 'Küresel risk çok yüksek' şeklinde uyardığı Omicron varyantı kısa sürede dünyanın ortak gündemi oldu. COVID-19 aşısının arkasındaki isim olan Uğur Şahin'den dünyanın beklediği açıklama geldi.
Giriş Tarihi: 01.12.2021 10:02Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 10:15