Nefes darlığı için doktora gitti! 1 yıldır midesinde yaşayan o hayvan çıkarıldı | Doktorlar bile şoke oldu

Çin'in Yunnan eyaletinde yaşayan 5 yaşındaki Xiao Tao adlı çocuk nefes darlığı için doktora gitti. Yapılan kontroller sonrasında herkes şoke oldu. Acil ameliyata alınan çocuğun midesinde yaşayan hayvan hemen çıkarıldı. O anlar ise böyle görüntülendi.

Giriş Tarihi: 09.12.2020 06:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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