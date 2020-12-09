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Nefes darlığı için doktora gitti! 1 yıldır midesinde yaşayan o hayvan çıkarıldı | Doktorlar bile şoke oldu

Çin'in Yunnan eyaletinde yaşayan 5 yaşındaki Xiao Tao adlı çocuk nefes darlığı için doktora gitti. Yapılan kontroller sonrasında herkes şoke oldu. Acil ameliyata alınan çocuğun midesinde yaşayan hayvan hemen çıkarıldı. O anlar ise böyle görüntülendi.

Giriş Tarihi: 09.12.2020 06:38
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Nefes darlığı için doktora gitti! 1 yıldır midesinde yaşayan o hayvan çıkarıldı | Doktorlar bile şoke oldu

Çin'de tıp dünyasını şaşırtan bir olay yaşandı. Çinli uzmanlar, Yunnan eyaletinde yaşayan 5 yaşındaki Xiao Tao adlı çocuk nefes darlığı ve boğaz kaşıntısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

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Nefes darlığı için doktora gitti! 1 yıldır midesinde yaşayan o hayvan çıkarıldı | Doktorlar bile şoke oldu

Yapılan kontrollerde,Tao adlı çocuğun boğazında yaşayan bir canlı tespit edildi. Uzmanlar, Tao'yu ameliyata aldı.

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Nefes darlığı için doktora gitti! 1 yıldır midesinde yaşayan o hayvan çıkarıldı | Doktorlar bile şoke oldu

Yaklaşık 4 saat süren operasyonda, canlı solucanın bir yıldan fazla çocuğun midesinde yaşadığı ve solunum problemleri ile sürekli boğaz ağrısına neden olduğunu belirtti.

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Nefes darlığı için doktora gitti! 1 yıldır midesinde yaşayan o hayvan çıkarıldı | Doktorlar bile şoke oldu

Yapılan operasyonla Tao'nun boğazındaki solucan çıkarılırken, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

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Nefes darlığı için doktora gitti! 1 yıldır midesinde yaşayan o hayvan çıkarıldı | Doktorlar bile şoke oldu

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