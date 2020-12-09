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09 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Nefes darlığı için doktora gitti! 1 yıldır midesinde yaşayan o hayvan çıkarıldı | Doktorlar bile şoke oldu Nefes darlığı için doktora gitti! 1 yıldır midesinde yaşayan o hayvan çıkarıldı | Doktorlar bile şoke oldu Çin'in Yunnan eyaletinde yaşayan 5 yaşındaki Xiao Tao adlı çocuk nefes darlığı için doktora gitti. Yapılan kontroller sonrasında herkes şoke oldu. Acil ameliyata alınan çocuğun midesinde yaşayan hayvan hemen çıkarıldı. O anlar ise böyle görüntülendi. Giriş Tarihi: 09.12.2020 06:38
Çin'de tıp dünyasını şaşırtan bir olay yaşandı. Çinli uzmanlar, Yunnan eyaletinde yaşayan 5 yaşındaki Xiao Tao adlı çocuk nefes darlığı ve boğaz kaşıntısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.
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Yapılan kontrollerde,Tao adlı çocuğun boğazında yaşayan bir canlı tespit edildi. Uzmanlar, Tao'yu ameliyata aldı.
Yaklaşık 4 saat süren operasyonda, canlı solucanın bir yıldan fazla çocuğun midesinde yaşadığı ve solunum problemleri ile sürekli boğaz ağrısına neden olduğunu belirtti.
Günlerce burnu kanayan ve baş ağrısı sıkıntısı çeken 51 yaşındaki yaşlı adam tüm dünyayı şoke etti.