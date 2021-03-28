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28 Mart 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri NASA'nın yeni Mars fotoğrafı olay oldu! Mars'taki gerçekler ortaya çıktı! NASA'nın yeni Mars fotoğrafı olay oldu! Mars'taki gerçekler ortaya çıktı!
Mars'ta çalışmalarına devam eden NASA son gelişmeler hakkında bazı fotoğraflar paylaştı. NASA'nın Mars'ta oluşan buzlu kum tepelerinin fotoğraflarını paylaşması dünyayı şaşkına çevirdi. "Mars'ta hayat var mı?" sorusunun cevabını arayan NASA, son gelişmelerle herkesi şoke etti.
Giriş Tarihi: 28.03.2021 10:52 Güncelleme Tarihi: 28.03.2021 10:52
Dünyanın merakla araştırmalarını takip ettiği NASA, Mars'tan ilginç fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor. "Mars'ta yavaş var mı?" sorusunun peşindeki NASA, son fotoğraflar ile milyonları hayrete düşürdü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Instagram'da paylaşılan bu fotoğraf Mars'taki muhteşem buzlu kum tepelerini gözler önüne seriyor. NASA'nın paylaştığı bu fotoğraf, Mars Reconnaissance Orbiter (Mars Keşfi Yörünge Aracı) adlı uzay aracıyla çekildi.
Özel bir sensör sistemleriyle donatılan uzay aracı, Kızıl Gezegen'deki çarpıcı olayları da gözler önüne seriyor ve aynı zamanda Mars hakkında daha fazla bilgi edinmemizi sağlıyor.
Buzlu kum tepeleri alanı, Mars'ın kuzey ovalarının yüksek enlemlerinde bulunan 5 kilometre boyunca uzanan bir alanı kaplıyor. Fotoğrafta yer alan çizgiler ve diğer özellikler 'mevsimsel sebepler' ile oluşuyor.
Şubat ayında, uzay aracındaki özel kamera ile çekilen fotoğraf, eriyen buzun sonucunda meydana gelen oluşumları da gözler önüne seriyor. Öte yandan bölgedeki bazı kum tepeleri ana gruptan ayrılmış durumda.
Bunlar, kanala benzeyen bir şekilde kraterin yüksek kesimlerine doğru uzanıyor gibi duruyor.