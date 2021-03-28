NASA'nın yeni Mars fotoğrafı olay oldu! Mars'taki gerçekler ortaya çıktı!

Özel bir sensör sistemleriyle donatılan uzay aracı, Kızıl Gezegen'deki çarpıcı olayları da gözler önüne seriyor ve aynı zamanda Mars hakkında daha fazla bilgi edinmemizi sağlıyor.

Buzlu kum tepeleri alanı, Mars'ın kuzey ovalarının yüksek enlemlerinde bulunan 5 kilometre boyunca uzanan bir alanı kaplıyor. Fotoğrafta yer alan çizgiler ve diğer özellikler 'mevsimsel sebepler' ile oluşuyor.