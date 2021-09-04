04 Eylül 2021, Cumartesi
Kraliyetin planı deşifre oldu! Kraliçe Elizabeth’in ardından ‘Londra Köprüsü Operasyonu’
İngiliz Kraliyet Ailesi'de tahta en uzun süre kalan isim olan Kraliçe Elizabeth, 95 yaşına girdi. Kısa bir süre önce eşi Prens Philip'in ölümüyle sarsılan Kraliyetin yeni planı deşifre oldu. İngiltere'de Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sonra izlenecek 10 günlük protokolü içeren gizli plan ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 04.09.2021 12:34 Güncelleme Tarihi: 04.09.2021 12:34
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