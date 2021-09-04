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Haberler Galeri Kraliyetin planı deşifre oldu! Kraliçe Elizabeth’in ardından ‘Londra Köprüsü Operasyonu’

Kraliyetin planı deşifre oldu! Kraliçe Elizabeth’in ardından ‘Londra Köprüsü Operasyonu’

İngiliz Kraliyet Ailesi'de tahta en uzun süre kalan isim olan Kraliçe Elizabeth, 95 yaşına girdi. Kısa bir süre önce eşi Prens Philip'in ölümüyle sarsılan Kraliyetin yeni planı deşifre oldu. İngiltere'de Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sonra izlenecek 10 günlük protokolü içeren gizli plan ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 04.09.2021 12:34 Güncelleme Tarihi: 04.09.2021 12:34
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Kraliyetin planı deşifre oldu! Kraliçe Elizabeth’in ardından ‘Londra Köprüsü Operasyonu’

İngiliz hükümetinin Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün hemen ardından yapılacaklara ilişkin güvenlik önlemlerinin yanı sıra sosyal medya kısıtlamalarının da yer aldığı "Londra Köprüsü Operasyonu" kod adlı planının detayları basına sızdı.

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Kraliyetin planı deşifre oldu! Kraliçe Elizabeth’in ardından ‘Londra Köprüsü Operasyonu’

İngiltere'de son sıcak gündem maddesi, Kraliçe Elizabeth'in ölümü ve sonrasında neler olacağıyla ilgili gizli planların ortaya çıkması oldu. Politico'nun elde ettiği belgelere göre Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sonra işletilecek protokolle ilgili plana Londra Köprüsü (London Bridge) adı verildi.

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Kraliyetin planı deşifre oldu! Kraliçe Elizabeth’in ardından ‘Londra Köprüsü Operasyonu’

BAŞBAKAN'A ŞİFRELİ MESAJ

Corona virüsü salgınıyla birlikte güncellendiği öğrenilen plana göre, Kraliçe'nin hayatını kaybettiği Başbakan'a telefonla bildirilecek. Başbakan'a bildirilecek şifreli kodun 'Londra Köprüsü çöktü' olduğu öğrenildi.

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Kraliyetin planı deşifre oldu! Kraliçe Elizabeth’in ardından ‘Londra Köprüsü Operasyonu’

Başbakan, parlamento üyelerine ve kamuoyuna resmi duyuruyu yaptıktan sonra ülkede bayraklar yarıya indirilecek. Başbakan'ın canlı yayında yapacağı açıklamalarla birlikte, Kraliyet ailesinin internet sitesi, sosyal medya hesapları ve hükümete ait sitelerin tamamı siyaha bürünecek.

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Kraliyetin planı deşifre oldu! Kraliçe Elizabeth’in ardından ‘Londra Köprüsü Operasyonu’

Kraliçe'nin tabutu, Buckingham Sarayı'ndan Westminster Sarayı'na bir geçit töreniyle götürülecek. Burada katafalka konulacak tabut, üç gün boyunca günde 23 saat halk tarafından ziyaret edilebilecek. Önemli kişiler için biletler düzenlenecek. Kraliyet ailesinin web sitesi, Kraliçe'nin ölümünü doğrulayan kısa bir açıklamayla siyah renge çevrilecek. İngiliz hükümetinin "gov.uk" uzantılı web siteleri ve hükümet kurumlarına ait tüm sosyal medya hesaplarında siyah bantlara (banner) yer verilecek. Acil olmayan içerik yayımlanmayacak ve yeniden paylaşım (retweet) hükümetin iletişim başkanı tarafından onaylanmadıkça yapılamayacak.